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  • ЧМ-2018. Сборная России по пенальти проиграла Хорватии и вылетела из турнира

ЧМ-2018. Сборная России по пенальти проиграла Хорватии и вылетела из турнира

7 июля 2018, 23:50
340

В матче 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России в Сочи проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти) и вылетела из турнира.

В 1/2 финала Хорватия сыграет с Англией. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

Россия – Хорватия – 2:2 (1:1; 0:0; 0:1; 1:0; 3:4 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Черышев, 31; 1:1 – Крамарич, 39; 1:2 – Вида, 101; 2:2 – Фернандес, 115.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Самедов (Ерохин, 59), Кузяев, Черышев (Смолов, 67), Головин (Дзагоев, 102), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Стринич (Пиварич, 74), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич (Брозович, 63), Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич, Ребич.

Предупреждения: Газинский, 109 – Ловрен, 35; Стринич, 38; Вида, 102; Пиварич, 114.

Календарь чемпионата мира-2018

Результаты чемпионата мира-2018

Мужики – спасибо!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия
Комментарии (340)
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Kulima
1530996869
Смолов, какое же дно! Ни одного полезного действия за все игры, ни одного!!! Какая Боруссия, какой Вест Хэм?! Сиди дома, бездарь, извините, это эмоции, но просто ноль!!
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Vladislaf
1530996900
Молодцы, Марио как писали ниже можно простить, своей игрой заслужил. А вот Федя... с такой игрой уж лучше Чалова в сборной оставил.
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rammax fcsm
1530997292
по испуганным глазам губошлёпа было видно, что не забьёт....
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polt
1530997332
Когда увидел глаза Смолова перед пенальти сразу все понял, гола не будет. Какого хрена его поставили бить первым? Ни на поле пользы, ни пендаль пробить. Лох. Спасибо ребятам всем за игру, кроме Смолова. Пусть уже едет играть в Гейропу, чтобы глаза его не видели, этого звезданутого игрочишку.
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Усы Газаева
1530997589
Лучше хромой Дзюба чем свежий Смолов... Спасибо за эмоции парни!!
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GoldPlayFIFARus9
1530998098
Смолов молодец! Провалить ЧМ ✅ Еле-еле забить пенальти Испании ✅ Пижонить в первом ударе серии пенальти с Хорватией и не забить ✅ Браво, Федя. Я бы его ещё после матча с Испанией и близко бы не подпустил к пробитию пенальти. С Фернандеса взятки гладки,он вообще протащил нас к пендалям. Да и старался пробить на силу и в угол, наверняка. А что хотел сделать Смолов, я хз, наверное только по вы@бываться, чтобы потом набить себе очередную татуху и выложить в соц.сеть
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Zubo
1530998280
В 1/4 выбывают, вылетают на групповой стадии, предлагаю редакции Бомбардира ну хоть на минуточку перестать фапать на Хорватию которую Россия возила 120 минут и сменить заголовок : " Хорватия с трудом одолелала сборную России по пенальти" со всеми хвалёными Модричами, Ракитичами и прочими посредственными игроками, ны чё ты на них фапаешь аффтор ??? Кто они тебе ???? .... Никто -аффтор ты кто ? Ты хорват ????
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prtcs
1530998465
Спасибо нашей сборной за игру. Молодцы!!
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Freyk
1530998495
Бóльшая часть сборной вышла на поле, чтобы биться за свою страну и за болельщиков, которые их поддерживали. Смолов вышел на поле, чтобы покрасоваться перед скаутами и продать себя в зарубежный клуб. Вот пусть теперь и едет в «Пахтакор», большего он не заслужил.
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GoLenaStop
1530998611
Хорошо, что всё закончилось. Такая натянутая нудота ...
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