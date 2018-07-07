ЧМ-2018. Сборная России по пенальти проиграла Хорватии и вылетела из турнира

В матче 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России в Сочи проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти) и вылетела из турнира.

В 1/2 финала Хорватия сыграет с Англией. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

Россия – Хорватия – 2:2 (1:1; 0:0; 0:1; 1:0; 3:4 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Черышев, 31; 1:1 – Крамарич, 39; 1:2 – Вида, 101; 2:2 – Фернандес, 115.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Самедов (Ерохин, 59), Кузяев, Черышев (Смолов, 67), Головин (Дзагоев, 102), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Стринич (Пиварич, 74), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич (Брозович, 63), Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич, Ребич.

Предупреждения: Газинский, 109 – Ловрен, 35; Стринич, 38; Вида, 102; Пиварич, 114.

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