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    ЧМ-2018. Сборная России по пенальти проиграла Хорватии и вылетела из турнира

    В матче 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России в Сочи проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти) и вылетела из турнира.

    В 1/2 финала Хорватия сыграет с Англией. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

    ЧМ-2018. Плей-офф. 1/4 финала

    Россия – Хорватия – 2:2 (1:1; 0:0; 0:1; 1:0; 3:4 – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Черышев, 31; 1:1 – Крамарич, 39; 1:2 – Вида, 101; 2:2 – Фернандес, 115.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Зобнин, Самедов (Ерохин, 59), Кузяев, Черышев (Смолов, 67), Головин (Дзагоев, 102), Дзюба (Газинский, 79).

    Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Стринич (Пиварич, 74), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич (Брозович, 63), Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич, Ребич.

    Предупреждения: Газинский, 109 – Ловрен, 35; Стринич, 38; Вида, 102; Пиварич, 114.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Мужики – спасибо!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 23:50
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    Комментарии317
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 15:48

      Спасибо нашей сборной - билась до последней секунды.

      5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 8 июля 2018, 11:46

      Дарована Надежда вновь,что можем играть на равных с серьезными соперниками.пусть это не останется только надеждой.

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 8 июля 2018, 11:42

      Спасибо ребятам! все таки до последнего верила и верила искренне что выиграют, до матча подруги говорили, мол куда нашим до Модрича, стопудово проиграют 4:1...но уже с первых секунд стало ясно что так не будет!!!! Радует еще что испортили этому "собачичу" статистику, не видать ему теперь титула лучший голкипер, целых 5 мячей мы ему вкатили...до нас как вы помните у него был тока 1 датский))))
      И все же очень обидно, потому что ну вот могли!!! могли ведь!!!! так обидно не было когда Уругваю проиграли....там ну немогли...ну физически не догнать было Диего....а тут силы то равные!!!! не повезло, я считаю, тупо не повезло. И ни причем тут Смолов да и Фернандес тоже...просто не повезло

      1
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Мария Мария 8 июля 2018, 16:42

      пенали, вроде в статистику не идут?

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 8 июля 2018, 11:42

      Да не проиграла она Хорватии....
      Она проиграла сама себе! Это ,вот ,надо понять !
      ps А если применить ,,черный юмор,, - то, долг платежом красен)))
      Все же помнят ,когда на Уэмбли Хорватия измывалась над Англией...
      Кстати весьма любопытно ,спустя 11 лет кто кого? Англия помнит....

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 июля 2018, 11:40

      Он подарили надежду

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 8 июля 2018, 11:40

      Спасибо парни вам за эмоции которые вы нам подарили!

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 июля 2018, 11:29

      Смолов на поле выглядел как школьница перед первым посещением гинеколога.

      3
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      Рейтинг: +150

      реалушка 8 июля 2018, 11:12

      праздник окончен.всем спасибо.пора возвращаться к своим разбитым корытам.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > реалушка 8 июля 2018, 12:10

      ...и ровно в полночь на 16 июля карета превратится в тыкву, а улыбающиеся вежливые полицейские - в свирепых ментов. И всё опять будет как всегда. Серо и уныло.

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 8 июля 2018, 10:40

      костяк сборной бился и умирал на поле... Теперь приходится вспоминать, что не хватало там таких игроков. Ни Ерохин, ни тем более, Смолов не выкладывались на поле и не показали той игры, которую от них ждали... Вот и встает вопрос: для чего на чемпионат привезли только 12-13 работоспособных игроков, а остальные были пассажирами, и почему????!!!! в команде не было ДЕНИСОВА, ИГНАТЬЕВА....
      Теперь стало видно что в середине поля один Головин погоды не сделал.
      Удивили вчерашние замены. я не понял почему Черышев и дзюба были заменены. Все шло к пенальти. А Черчес меняет пенальтистов. Странно это...

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 июля 2018, 10:34

      Ну вот прошли первые эмоции,,,,,И теперь спокойно смог взглянуть на выступление нашей сборной,,,и выступление было достойное,,,у нас получилась команда с крепким характером,,,бились в каждом матче,да мастерства не всегда хватало ну и что заменили самоотдачей и старанием,,,,,а мастерство постепенно придёт если так будут отдаваться своей работе,,,сейчас смотрите купят Головина,,,,мпжет Зобиным и ещё кем то в Европе заинтересуется а там парни и мастерстве прибавят,,

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