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  • Кобелев – о Ташаеве: «Лучше биться за место в составе «Спартака», чем играть за команду из середины таблицы»

Кобелев – о Ташаеве: «Лучше биться за место в составе «Спартака», чем играть за команду из середины таблицы»

7 июля 2018, 13:58
33

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что полузащитник Александр Ташаев сделал правильный выбор, перейдя в «Спартак».

Вчера 24-летний футболист заключил четырехлетний контракт с красно-белыми, которые заплатили за него 1,5 миллиона евро.

– Для Ташаева это, безусловно, вызов и шаг вперед, а для «Динамо» уход Александра – очевидная потеря. Если информация о том, что «Спартак» приобрел Ташаева всего за 1,5 миллиона евро отступных верна, то я не понимаю, как бело-голубые могут заключать такие невыгодные для себя контракты.

– Не кажется ли вам, что Ташаев поспешил с переходом? Не факт, что он будет постоянно играть в «Спартаке», а в «Динамо» точно оставался бы основным футболистом.

– Нет, не кажется. На мой взгляд, лучше биться за место в основном составе клуба, который борется за медали чемпионата России и выступает в еврокубках, чем играть за команду из середины таблицы.

В прошлом сезоне Ташаев провел за «Динамо» 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр Кобелев Андрей
Комментарии (33)
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Project Бабангида
1530961498
довольно паскудное высказывание. динамо что не команда что ли ..?
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insider_retro
1530962135
Опыт крайних лет говорит о том, что бело-голубых, при заключении контрактов, обычно, кидает то в лёд, то в полымя... Либо хитрожо...сть, либо авантюризм, либо умышленная некомпетентность... Клуб, почти всегда, в проигрыше от подобных финтов...
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nefar1on
1530962335
сказал тот кто динамиков в фнл отправил
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hevbn 28
1530962402
Согласен с Андреем Николаевичем , меня вообще удивляет почему такой тренер как Кобелев (всё таки у него было третье место с Динамо) уже давно не находит себе места в РФПЛ , а такие тренеры как Скрипченко работают сразу с двумя командами в сезоне.
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батог
1530963010
Все правильно! Трезво и рационально!
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Отчаянный Пердун
1530964646
При Кобелеве Динамо улетело в ФНЛ а про Хохлове поднялось в середину таблицы. Лучше играть чем сидеть на лавке!!! Играя против сильных становишься сильнее, сидя на лавке деградируешь!!!
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Shotlandets86
1530965745
Свинки закивали, захрюкали. А Кобелев, между тем, человек окончательно угробивший свою репутацию как человека, так и тренера, соответственно, вторящие ему недалеко ушли и в футболе не смыслят, что, в принципе, характерно для 90-% свиных фантиков, не понимающих как тонкостей игры, так и её принципов.
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Zenmaster
1530966370
Что тут удивляться ? -- сейчас переходы норма !
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SPACE TRUCKIN
1530968083
прицепились к Ташаеву...Кокорин вон тоже в Зенит ушёл - однако столько грязи не было вылито...
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OfaZavr
1530979829
все верно сказал, адекватно и трезво рассудил без обид и непредвзято.
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