Кобелев – о Ташаеве: «Лучше биться за место в составе «Спартака», чем играть за команду из середины таблицы»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что полузащитник Александр Ташаев сделал правильный выбор, перейдя в «Спартак».

Вчера 24-летний футболист заключил четырехлетний контракт с красно-белыми, которые заплатили за него 1,5 миллиона евро.

– Для Ташаева это, безусловно, вызов и шаг вперед, а для «Динамо» уход Александра – очевидная потеря. Если информация о том, что «Спартак» приобрел Ташаева всего за 1,5 миллиона евро отступных верна, то я не понимаю, как бело-голубые могут заключать такие невыгодные для себя контракты.

– Не кажется ли вам, что Ташаев поспешил с переходом? Не факт, что он будет постоянно играть в «Спартаке», а в «Динамо» точно оставался бы основным футболистом.

– Нет, не кажется. На мой взгляд, лучше биться за место в основном составе клуба, который борется за медали чемпионата России и выступает в еврокубках, чем играть за команду из середины таблицы.

В прошлом сезоне Ташаев провел за «Динамо» 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, отметившись семью голами и семью результативными передачами.