Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев – о Ташаеве: «Лучше биться за место в составе «Спартака», чем играть за команду из середины таблицы»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что полузащитник Александр Ташаев сделал правильный выбор, перейдя в «Спартак».

    Вчера 24-летний футболист заключил четырехлетний контракт с красно-белыми, которые заплатили за него 1,5 миллиона евро.

    – Для Ташаева это, безусловно, вызов и шаг вперед, а для «Динамо» уход Александра – очевидная потеря. Если информация о том, что «Спартак» приобрел Ташаева всего за 1,5 миллиона евро отступных верна, то я не понимаю, как бело-голубые могут заключать такие невыгодные для себя контракты.

    – Не кажется ли вам, что Ташаев поспешил с переходом? Не факт, что он будет постоянно играть в «Спартаке», а в «Динамо» точно оставался бы основным футболистом.

    – Нет, не кажется. На мой взгляд, лучше биться за место в основном составе клуба, который борется за медали чемпионата России и выступает в еврокубках, чем играть за команду из середины таблицы.

    В прошлом сезоне Ташаев провел за «Динамо» 28 матчей в РФПЛ и Кубке России, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2018 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 8 июля 2018, 15:23

      кобелев ты не динамовец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1271

      Sky Spartak 8 июля 2018, 12:11

      Кобелев молодец... И почему его не берут на работу...Динамо кузница талантов наших.. так как им приходится играть своей молодежью... но и игроки классные начинают появляться.... Смолов,Кокорин,Зобнин вот надеюсь Ташаев будет хорошим игроком...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:35

      За такие слова Кобелева, его можно только поддержать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 19:10

      все верно сказал, адекватно и трезво рассудил без обид и непредвзято.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июля 2018, 18:40

      Уважал Андрея ещё когда он был тренером Динамо.Вообще считаю, что зря поменяли Кобелева на Божевича.У Андрея была своя, запоминающаяся игра.Самобытный стиль, а это то, что сильно не хватает нашему чемпионату.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 7 июля 2018, 18:58

      Ещё раз убедил, что в футболе не смыслишь от слова "совсем".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 7 июля 2018, 17:36

      Давно уже преданность клубу ничего не значит,но димамовское руководство ещё и усугубляет своим бездарным руководством. А Кобелев в плане карьеры игрока прав. Но как динамовец мог бы рта не открывать. Но желание напомнить о себе побороть не смог.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 7 июля 2018, 17:41

      С преданностью не согласен, она должна быть в футболе. Должны быть принципы футбольные, если ты не проститука, как Ташаев, Зобнин, Кокорин, Гранат, Юсупов и Комбаровы.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > Shotlandets86 8 июля 2018, 17:38

      Конечно должна...один пример Тотти чего стоит. Да и у нас таких немало.....Березуцкие ,Игнашевич....про старую плеяду не говорю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 7 июля 2018, 17:24

      Кобелев-ты же Динамовец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      alexkf1 7 июля 2018, 16:47

      Хотя не факт что в Спартаке заиграет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      alexkf1 7 июля 2018, 16:44

      Очень грамотно и по делу . Кобелеву как профи +

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 7 июля 2018, 15:55

      Кобелев можешь не лизать в спартак не возьмут

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11