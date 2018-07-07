Марсело: «Эта ночь была ужасной»

Футболист сборной Бразилии Марсело прокомментировал исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:2). Игрок считает, что встреча могла пойти по другому сценарию.
«У нас было несколько возможностей, мы могли хотя бы один гол забить в первом тайме. Тогда все сложилось бы иначе. Во втором тайме мы преобладали в игре. Это была ужасная ночь, но наша команда делала все возможное, чтобы пройти в полуфинал», – сказал Марсело.
Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.
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Источник: ТАСС