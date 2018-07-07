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    Марсело: «Эта ночь была ужасной»

    Футболист сборной Бразилии Марсело прокомментировал исход матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против бельгийцев (1:2). Игрок считает, что встреча могла пойти по другому сценарию.

    «У нас было несколько возможностей, мы могли хотя бы один гол забить в первом тайме. Тогда все сложилось бы иначе. Во втором тайме мы преобладали в игре. Это была ужасная ночь, но наша команда делала все возможное, чтобы пройти в полуфинал», – сказал Марсело.

    Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2002 году.

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    Источник: ТАСС

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    07.07.2018 11:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 12:44

      Темная ночь,а Марсело не может уснуть , у двуспальной кровати тайком,он слезу вытирает...

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 июля 2018, 11:42

      зато азар с де брюйне никогда так сладко не спали

      4
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Project Бабангида 7 июля 2018, 11:54

      Сомневаюсь)

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