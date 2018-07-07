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  • Крижанац: «Россия показала антифутбол с Испанией. Не выиграй она, все бы писали, как дерьмово россияне сыграли»

Крижанац: «Россия показала антифутбол с Испанией. Не выиграй она, все бы писали, как дерьмово россияне сыграли»

7 июля 2018, 01:08
26

Бывший защитник «Зенита» и сборной Хорватии Ивица Крижанац поделился мнением о матче 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 4:3 по пенальти).

– Вы смотрели матч Испания – Россия? Для Хорватии будет проблемой, если хозяева чемпионата мира будут так же глубоко сидеть в обороне?

– При всем уважении к Испании, хочу сказать, что мы сильнее.

Я имею в виду только форму и состояние команды на данный момент. Не то, что было год или два года назад, не то, что будет через три месяца. Я смотрел все игры нашей команды и могу сказать, что сейчас она набрала такую форму, что превосходит даже Испанию. Это факт. И Испания против России играла здорово, намного лучше вас. Вам повезло.

Не все в России так считают, Ивица.

– Я знаю. Потому что в футболе всегда так. Сейчас никому до этого нет дела, потому что Россия выиграла. Если бы Россия с такой игрой проиграла и вылетела, все и особенно вы, журналисты, говорили и писали бы, как дерьмово ваша команда играла. Это был антифутбол.

7 июля Россия сыграет с Хорватией в 1/4 финала ЧМ. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Испания Россия Хорватия Крижанац Ивица
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1530915235
Но победителей не судят
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GermanVo
1530916309
Если отбросить весь патриотизм, об этом уже сто раз говорили, что это был антифутбол. Да грамотно оборонялись, и всё. На войне все средства хороши, но кому такой футбол будет интересен. Футбол как раз цепляет своей зрелищностью в отдельных матчах. А в этом матче переплюнули Бердыева и Моура вместе взятых с их автобусами. Но в любом случае, с победой нас. Победа не пахнет.
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oleg32ru
1530916826
А мы не против и кубок так взять!
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3a zenit
1530916975
ну все всё понимают,а победа перекрывает всё и вся!
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Snerg
1530919504
Это был антифутбол -------------------------------------- что вы никто не ноеете , когда португалия выиграла чемпионат европы? они тоже играли в антифутбол
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woyser
1530923810
Он полностью прав! Футболом это назвать нельзя. Скорее всего на Хорватии путь нашей сборной на этом ЧМ прекратится. Всегда везти просто не может)
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Par Mezan
1530927689
Выигрывать и всё! А то с подачи всяких ублюдков - всё у нас стало анти. Живём, как умеем. И играем также. Но это -НАШЕ!!! Кому не нравится - идите на .ой вслед за Мессиям и Роналдам. С ув.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1530932274
Истинным болельщикам футбола не нужен футбол сборной Черчесова.Хорваты победят на классе но все равно будут говорит,как победили испанцев,что надо звание героев давать,увековечивать Акинфеева,Дзюбу считать лучше Месси,Роналду итд итп.Смешно но все таки печально.Еще умудяются сравнивать .эту сборную тут с Португалией,которая выиграла Европу,с ума некоторые точно сошли.Если сновп победят антифутболом таким и Хорватию,тогда псих больницы переполнятся,запишут всех игроков в списки святых,медали героев точно дадут а Дзюбу назначат патриархом всея Руси,всего мира и всей вселенной.
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zabvo9406
1530932644
ипа ные идиоты, даже родоначальники игры заключили － результат на табло, че те еще нада,собака хорватская. видел я ваш оку енный футбол с датчанами
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OfaZavr
1530946954
все верно сказал, но игра забудется а результат останется.
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