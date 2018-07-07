Крижанац: «Россия показала антифутбол с Испанией. Не выиграй она, все бы писали, как дерьмово россияне сыграли»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Хорватии Ивица Крижанац поделился мнением о матче 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 4:3 по пенальти).

– Вы смотрели матч Испания – Россия? Для Хорватии будет проблемой, если хозяева чемпионата мира будут так же глубоко сидеть в обороне?

– При всем уважении к Испании, хочу сказать, что мы сильнее.

Я имею в виду только форму и состояние команды на данный момент. Не то, что было год или два года назад, не то, что будет через три месяца. Я смотрел все игры нашей команды и могу сказать, что сейчас она набрала такую форму, что превосходит даже Испанию. Это факт. И Испания против России играла здорово, намного лучше вас. Вам повезло.

– Не все в России так считают, Ивица.

– Я знаю. Потому что в футболе всегда так. Сейчас никому до этого нет дела, потому что Россия выиграла. Если бы Россия с такой игрой проиграла и вылетела, все и особенно вы, журналисты, говорили и писали бы, как дерьмово ваша команда играла. Это был антифутбол.

7 июля Россия сыграет с Хорватией в 1/4 финала ЧМ. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.