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    Крижанац: «Россия показала антифутбол с Испанией. Не выиграй она, все бы писали, как дерьмово россияне сыграли»

    Бывший защитник «Зенита» и сборной Хорватии Ивица Крижанац поделился мнением о матче 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 4:3 по пенальти).

    – Вы смотрели матч Испания – Россия? Для Хорватии будет проблемой, если хозяева чемпионата мира будут так же глубоко сидеть в обороне?

    – При всем уважении к Испании, хочу сказать, что мы сильнее.

    Я имею в виду только форму и состояние команды на данный момент. Не то, что было год или два года назад, не то, что будет через три месяца. Я смотрел все игры нашей команды и могу сказать, что сейчас она набрала такую форму, что превосходит даже Испанию. Это факт. И Испания против России играла здорово, намного лучше вас. Вам повезло.

    Не все в России так считают, Ивица.

    – Я знаю. Потому что в футболе всегда так. Сейчас никому до этого нет дела, потому что Россия выиграла. Если бы Россия с такой игрой проиграла и вылетела, все и особенно вы, журналисты, говорили и писали бы, как дерьмово ваша команда играла. Это был антифутбол.

    7 июля Россия сыграет с Хорватией в 1/4 финала ЧМ. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.07.2018 01:08
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 11:32

      Правильно сказал, так оно и было бы. Но результат все же достигнут и какой будет схема игры с хорватами, трудно предугадать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 7 июля 2018, 11:09

      СКОРЕЕ ВЫИГРАЛИ ДЕРЬМОВО!!!!

      2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 7 июля 2018, 10:21

      Если сборная Хорватии до матча до матча с Россией считает себя сильнее, то это только радует - в футболе было много случаев недооценки противника.

      1
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 7 июля 2018, 10:09

      Сказал правду!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      19831170 7 июля 2018, 10:07

      Именно так и было бы.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 10:02

      все верно сказал, но игра забудется а результат останется.

      4
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      Рейтинг: +1289

      каа 7 июля 2018, 08:06

      Нет такого понятия -"антифутбол" ... ну разве что это гандбол, где играют руками...
      Игра с Испанией единственная !!! за последние два года где команда знала что делала... (работала тактика , идея, цель..).и тем самым заслужила победу...с данной Испанией по другому и не сыграешь...

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 7 июля 2018, 06:04

      ипа ные идиоты, даже родоначальники игры заключили － результат на табло, че те еще нада,собака хорватская. видел я ваш оку енный футбол с датчанами

      3
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      Рейтинг: +222

      Леший88 > zabvo9406 7 июля 2018, 12:27

      "собака хорватская" - странно... Почему во всем мире русский - это синоним пьяного быдла ...? абсолютно безосновательно, да?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 июля 2018, 05:57

      Истинным болельщикам футбола не нужен футбол сборной Черчесова.Хорваты победят на классе но все равно будут говорит,как победили испанцев,что надо звание героев давать,увековечивать Акинфеева,Дзюбу считать лучше Месси,Роналду итд итп.Смешно но все таки печально.Еще умудяются сравнивать .эту сборную тут с Португалией,которая выиграла Европу,с ума некоторые точно сошли.Если сновп победят антифутболом таким и Хорватию,тогда псих больницы переполнятся,запишут всех игроков в списки святых,медали героев точно дадут а Дзюбу назначат патриархом всея Руси,всего мира и всей вселенной.

      -3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 июля 2018, 09:50

      Судя по нику, болел ты за Испанию.

      Я, вот, тики-таку крайне унылым зрелищем считаю и что? Вкусовщина же, а определяет всё результат.

      3
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      Рейтинг: +844

      lejnin > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 июля 2018, 11:02

      Истинным болельщикам не нужен футбол, который был в исполнении французов и датчан...а футбол сборной Черчесова (на этом чемпе, тварняки не берем в расчёт, там, имхо, даже Черчесов не понимал футбол Черчесова) строится исключительно на тактике и силе соперника, и я рад, что футболисты этой тактики придерживаются, ибо играть со всеми с позиции силы Россия, увы, пока не может...а так - игра забывается, результат остаётся! Челси в своё время тоже выиграло ЛЧ с "автобусом", но я что-то не слышу сейчас упрёки в их адрес, но строчка "победители ЛЧ-2012" останется с ними навсегда

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 июля 2018, 11:10

      ХОРВАТЫ ЛЯГУТ!

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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 7 июля 2018, 05:31

      Пусть сборная команда России победит в матче 1/4 финала Чемпионата Мира УЕФА 2018.

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