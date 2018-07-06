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    Гризманн: «Стадион в Нижнем Новгороде – идеальный для четвертьфиналов»

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу в матче 1/8 финала ЧМ против Уругвая (2:0).

    «Не думаю, что у нас есть какой-то стиль, от которого мы не отклоняемся. Скорее, я бы говорил о том, что у нас есть игроки, способные очень хорошо читать ситуацию и в зависимости от этого перемещаться по полю.

    Годин и Хименес хорошо играли на втором этаже, поэтому мы старались противопоставить им высоких игроков. Все, что хотели предпринять, все получилось.

    В целом мне очень понравился и настрой болельщиков, и сама игра – здесь прекрасные условия. Для четвертьфиналов стадион идеален», – сказал Гризманн.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2018 20:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 6 июля 2018, 21:37

      жду 27 чтобы самому посмотреть на эту арену

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