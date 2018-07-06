Уникальный алмаз назовут в честь Акинфеева. Камень похож на футбольный мяч

Именем голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева назовут уникальный алмаз.

Драгоценный камень был добыт 4 июля в Архангельской области. Он имеет массу 0,5 карата и по виду напоминает футбольный мяч.

«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создаeт разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», – сказал генеральный директор алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов.