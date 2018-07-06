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    Уникальный алмаз назовут в честь Акинфеева. Камень похож на футбольный мяч

    Именем голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева назовут уникальный алмаз.

    Драгоценный камень был добыт 4 июля в Архангельской области. Он имеет массу 0,5 карата и по виду напоминает футбольный мяч.

    «Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создаeт разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», – сказал генеральный директор алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.07.2018 16:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8026

      nik55 7 июля 2018, 10:16

      раздули из посредственного вратаря звезду----осталось иконы писать

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 июля 2018, 05:13

      Сергей Иванов... Папа Серёжа!!!!
      Папа, папочка, наконец-то я нашёл тебя, отзовись, ведь я - твой единственный сынок...

      0
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      Рейтинг: +40

      СаняСанчез 7 июля 2018, 00:34

      Дали бы просто всем работягам выходной в день матчей сборной,и все ок)))

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 6 июля 2018, 23:17

      безумие все это, напоминает мне.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 июля 2018, 20:40

      звёзды алмазы медали банкноты уже перебор Остановитесь

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 20:36

      неправильно вес указали,0,5 карата это неправильная формулировка, правильно будет 1/2 карата

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 20:31

      Посмотрим хороший ли это знак.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июля 2018, 20:00

      А подарить его Игорю слабО?! :-)))

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 6 июля 2018, 19:45

      Эти как будут выглядеть эти идиоты, если из-за ошибки Акинфеева проиграем хорватам. Будут продолжать кивать на игру против Испании? Не проскочит. Уверен: стоит Игорю результативно ошибиться, и ему сразу припомнят две таких ошибки на ЧМ 2014. Да еще и вылет от Мексики на КК.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Вомбат 7 июля 2018, 05:16

      А после таких ног, что сразу про жопу петь будут?

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      Рейтинг: +1236

      омск55 6 июля 2018, 19:00

      Вся команда победила, а не один вратарь,те кто забил пенальти , давайте назовём тоже алмазы

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      Рейтинг: +915

      спанчес > омск55 6 июля 2018, 20:37

      алмазы не надо а деревья уже назвали

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