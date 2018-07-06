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  • Уникальный алмаз назовут в честь Акинфеева. Камень похож на футбольный мяч

Уникальный алмаз назовут в честь Акинфеева. Камень похож на футбольный мяч

6 июля 2018, 16:25
23

Именем голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева назовут уникальный алмаз.

Драгоценный камень был добыт 4 июля в Архангельской области. Он имеет массу 0,5 карата и по виду напоминает футбольный мяч.

«Несмотря на маленький размер, это уникальная находка. Природа создаeт разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале», – сказал генеральный директор алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (23)
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Патронташ
1530885450
Надо бы еще в городах имеющих станции метро назвать в честь Игоря. Родной город его из Видное переименовать в Акинфеевск, в каждом городе по улице-обязательно.Астрономы пусть поднатужатся и звезду для него откроют. Работы-непочатый край.
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SmilingDevil
1530886680
Не такой уж там и феномальный сейв был, чтобы так восхвалять Игоря....Мяч не в девятку летел, а по центру на доступной высоте и Игорь чисто машинально отбил его ногой...Что в этом такого великого я так понять и не могу. Другое дело, что он победный - эт да.
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Сержтир
1530892630
А в честь Плутина нашли алмаз, а то он так старается для народа что скоро без штанов ходить будем
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Вомбат
1530895505
Эти как будут выглядеть эти идиоты, если из-за ошибки Акинфеева проиграем хорватам. Будут продолжать кивать на игру против Испании? Не проскочит. Уверен: стоит Игорю результативно ошибиться, и ему сразу припомнят две таких ошибки на ЧМ 2014. Да еще и вылет от Мексики на КК.
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cska-62
1530896435
А подарить его Игорю слабО?! :-)))
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zigbert
1530898283
Посмотрим хороший ли это знак.
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спанчес
1530898613
неправильно вес указали,0,5 карата это неправильная формулировка, правильно будет 1/2 карата
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Полная Канистра
1530898844
звёзды алмазы медали банкноты уже перебор Остановитесь
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aaaaahhhh
1530908255
безумие все это, напоминает мне.
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nik55
1530947810
раздули из посредственного вратаря звезду----осталось иконы писать
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