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    Теннисист Пелья: «Я умру раньше, чем Аргентина выиграет чемпионат мира»

    Аргентинский теннисист Гвидо Пелья рассказал, что любит футбол. 28-летний спортсмен заявил, что не надеется дождаться победы национальной сборной на чемпионате мира в своей жизни.

    «Я люблю футбол, но после поражение Аргентины не смотрел ни одной игры. Я был расстроен.

    Если на ЧМ-2018 победят бразильцы, я тоже расстроюсь. На их счету пять кубков мира, а у нас – два. И думаю, третьего в ближайшее время не будет. Я умру раньше, чем аргентинцы станут чемпионами мира», – цитирует Пелью официальный сайт Уимблдона.

    На ЧМ-2018 Аргентина вышла из группы, но в 1/8 финала проиграла Франции (3:4). В последний раз «альбиселесте» стали чемпионами мира в 1986 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 13:00

      Сколько поколений наших болельщиков ушло этого не дождавшись и сколько ещё уйдёт. Но стоит ли из-за этого так расстраиваться. Нас есть кому радовать кроме футболистов...

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