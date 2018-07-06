Теннисист Пелья: «Я умру раньше, чем Аргентина выиграет чемпионат мира»

Аргентинский теннисист Гвидо Пелья рассказал, что любит футбол. 28-летний спортсмен заявил, что не надеется дождаться победы национальной сборной на чемпионате мира в своей жизни.

«Я люблю футбол, но после поражение Аргентины не смотрел ни одной игры. Я был расстроен.

Если на ЧМ-2018 победят бразильцы, я тоже расстроюсь. На их счету пять кубков мира, а у нас – два. И думаю, третьего в ближайшее время не будет. Я умру раньше, чем аргентинцы станут чемпионами мира», – цитирует Пелью официальный сайт Уимблдона.

На ЧМ-2018 Аргентина вышла из группы, но в 1/8 финала проиграла Франции (3:4). В последний раз «альбиселесте» стали чемпионами мира в 1986 году.