The Sun: «МЮ» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Роналду

«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за форварда «Реала» Криштиану Роналду.
Руководители английского клуба провели специальную встречу, на которой обсуждалась возможность осуществления такого трансфера. В ближайшее время «МЮ» сделает официальный запрос «Реалу» на этот счет.
Ранее сообщалось, что Роналду уже провел переговоры с «Ювентусом», стороны пришли к соглашению. О трансфере португальца в туринский клуб стороны объявят 7 июля.
Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн
Источник: The Sun