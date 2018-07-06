The Sun: «МЮ» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Роналду

«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Руководители английского клуба провели специальную встречу, на которой обсуждалась возможность осуществления такого трансфера. В ближайшее время «МЮ» сделает официальный запрос «Реалу» на этот счет.

Ранее сообщалось, что Роналду уже провел переговоры с «Ювентусом», стороны пришли к соглашению. О трансфере португальца в туринский клуб стороны объявят 7 июля.

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн