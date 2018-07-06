Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    The Sun: «МЮ» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Роналду

    «Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    Руководители английского клуба провели специальную встречу, на которой обсуждалась возможность осуществления такого трансфера. В ближайшее время «МЮ» сделает официальный запрос «Реалу» на этот счет.

    Ранее сообщалось, что Роналду уже провел переговоры с «Ювентусом», стороны пришли к соглашению. О трансфере португальца в туринский клуб стороны объявят 7 июля.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2018 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 июля 2018, 19:12

      Скоро ПСЖ составит конкуренцию МЮ.Ради этого игрока можно составит конкуренции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 16:45

      Хотя источник не внушает доверия, но почему то думается что Роналду выберет МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio 6 июля 2018, 12:57

      Sun - известный публикатор уток

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 июля 2018, 12:28

      у мю больше шансов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 6 июля 2018, 11:18

      Какой еще ювентус,конечно же к своему земляку перейдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 июля 2018, 10:59

      Будет символично, если Роналду перейдет в МЮ. Там он стал звездой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Aseke_84 6 июля 2018, 09:46

      Скорее всего Роналду выберет МЮ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 июля 2018, 09:42

      У Юве хватит финансовых возможностей? Роник сожрёт все деньги Юве. МЮ выглядит более реально. Ну, а там как карта ляжет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 6 июля 2018, 09:39

      Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался в симпатии к «МЮ».

      «МЮ» всегда был клубом, который нравился мне еще с детства» )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11