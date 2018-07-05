Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

До оформления трансфера осталось ждать недолго.

21:30. «Роналду в своих мыслях уже в «Ювентусе». Клуб нашел, как можно профинансировать трансфер и зарплату игрока. «Реал» готов отпустить его. В Мадрид еще не поступило предложение, но Жорже Мендеш заверил, что оно поступит. Роналду еще никогда не был настолько близок к уходу из «Реала». Это слова Гильема Балаге.

Первый день онлайна завершен. Второй будет обязательно.

20:29. Лотар Матеус удивлен возможностью такого трансфера: «Уровень серии А не такой, как раньше. Есть кое-какие улучшения, итальянские команды неплохо выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы в последние годы, но пока они не достигли уровня испанских и английских клубов. Итальянский стиль игры не для Роналду. Все футболисты будут следить за ним. Игра получится более оборонительной, и он потеряет скорость. Думаю, Криштиану Роналду останется в «Реале».

20:01. Криштиану замечен в аэропорту Турина! На самом деле, это новый игрок «Торино» Армандо Иццо. Но поразительно похож!

twit text — Martib10 (@martib10_) 4 июля 2018 г.

19:24. Болельщики «Юве» в твиттере уже рассыпаются обещаниями в случае перехода Роналду. Там обещания жениться (не на Роналду, фух), сделать татуировку, покрасить волосы и так далее.

19:02. Еще один свеженький фотошоп. Итак, трансфер, похоже, свершится, но вряд ли сегодня. Магия цифр 7/7 привлекает больше. А значит, в субботу помимо матча сборной России против Хорватии (и шведов с англичанами) будет еще одна горячая тема для разговора.

18:31. Слухи все настойчивее ходят вокруг перехода Игуаина в «Челси». Все логично, часть денег за Роналду удастся отбить.

18:14. Уже и мемы пошли.

17:53. Еще информация от Mediaset: Куадрадо готов отдать свой седьмой номер Роналду, презентация состоится, конечно же, 7/7, то есть, 7 июля в субботу.

17:45. Известный журналист Гильем Балаге также подтверждает: Роналду перейдет в «Ювентус», и это вопрос нескольких дней.

17:15. Мастера фотошопа не сидят без дела. Вон уже какая коллекция. Пора переходить.

16:59. Это предполагаемый новый дом Роналду в Турине, там восемь спален, есть бассейн. Стоимость аренды такого дома – 40 тысяч евро в месяц. До Криштиану там жили Зинедин Зидан и Фабио Каннаваро.

16:44. Marca сообщает, что уход Роналду уже согласован в руководстве «Реала». Основные положения:

Шанс на то, что футболист останется, еще был до того момента, как стало ясно, что клуб не станет удовлетворять финансовые запросы игрока

Роналду уже сфокусирован на переходе в «Ювентус» и заключении с клубом четырехлетнего контракта

И «Реал» и Роналду стремятся к тому, чтобы расставание произошло в цивилизованной форме без взаимных претензий друг к другу.

16:35. В инстаграме девушки Роналду фанаты умоляют футболиста не покидать «Реал». Что же творится в инстаграме Криштиану?

text Публикация от text (@georginagio) 3 Июл 2018 в 11:17 PDT

16:28. В Италии уже даже намечают дату презентации Криштиану – произойдет это в субботу. Впрочем, все, конечно, на уровне слухов от Sport Mediaset.

16:17. Кристиан Вьери считает, что для итальянского футбола трансфер Роналду – как выигрыш в лотерею.

15:45. Заместитель директора известной мадридской газеты Marca Карлос Карпио уверен в уходе Роналду: «На этот раз пути назад нет: Криштиану не продолжит выступать за «Реал». Его отношения с Флорентино Пересом слишком ухудшились. И Роналду, и клуб знают, что если они продолжат сотрудничество, это плохо закончится. В «Реале» начинается новая эра».

twit text — Carlos Carpio (@Carpio_Marca) 5 июля 2018 г.

15:36. Португальская пресса не сомневается, что до объявления трансфера остались считанные часы.

twit text — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 5 июля 2018 г.

15:24. Есть еще такая информация: Роналду прибудет в Турин в течение нескольких часов (или дней), работа по трансферу шла весь месяц. Информация от человека, который пять дней назад сообщил о том, что на переход португальца в «Юве» шансы очень высоки. Говорится также, что президент «Ювентуса» Маротта еще в январе намекал, что этот трансфер возможен. То же самое предполагал и агент Мендеш.

twit text — Arjun Pradeep (@IndianRegista) 5 июля 2018 г.

15:05. автоконцерн «Фиат» может частично проспонсировать зарплату португальца, чтобы туринцы не нарушили правила финансового фэйр-плей. Это будет соглашение, которое поможет выплатить ему зарплату за один сезон (30 миллионов, судя по слухам).

15:01. Неужели перешел?

twit text — MK (@MuNachiX) 5 июля 2018 г.

Но нет, официальный сайт «Юве» молчит, так что поаплодируем мастерам фотошопа.

Вот еще одна хорошая попытка. Но нет:

twit text — JuventusFC (@iSwizzy13) 5 июля 2018 г.

14:43. По информации Танкреди Палмери, встреча между Пересом и агентом Роналду Мендешем состоится вечером. Игуаин и Дибала покинут клуб, Пьянич, возможно, останется.

twit text — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 5 июля 2018 г.

14:27. Испанская AS сообщила, что Роналду дал согласие на переход в «Ювентус».

14:20. Кратко о последних новостях:

«Ювентус» готов отдать 120 миллионов «Реалу» за Роналду, самому игроку платить 30 миллионов в год

Сам Роналду ищет дом в Турине

Гендиректор «Ювентуса» не стал подтверждать или опровергать слухи о трансфере

Экс-глава «Юве» Лучано Моджи уверен, что Роналду уже подписал контракт с «Юве»

Менее чем за сутки коэффициент на переход Роналду у букмекеров рухнул с 1,255 до 1,06.

Акции «Ювентуса» поднялись на 20% за последние четыре дня. Все из-за слухов о возможном трансфере Роналду.

twit text — The Spectator Index (@spectatorindex) 5 июля 2018 г.

Подготовка футболок идет полным ходом. Болельщики постарались.

twit text — World Cup (@EPLBible) 4 июля 2018 г.

А что делать персональным фанатам? Рисовать полоски!

twit text — ShahRukh (@shahrukhsyed4) 5 июля 2018 г.

«Мне было очень хорошо в «Реале». Но не могу гарантировать, что проведу здесь еще год». Фраза, брошенная Роналду после победы в финале Лиги чемпионов, обсуждалась едва ли не больше, чем сам матч. С нее все и начиналось. В следующий месяц разговоры о возможном уходе из мадридского клуба ходили нечасто, но в первый же день июля Tuttosport сообщил об интересе к португальцу со стороны «Ювентуса». В этот трансфер пока до сих пор верится с трудом.

Роналду переходит в «Ювентус». Это не похоже на слух