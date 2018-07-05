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    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн


    3
    Голосов: 9
    05.07.2018 15:05
    До оформления трансфера осталось ждать недолго.

    21:30. «Роналду в своих мыслях уже в «Ювентусе». Клуб нашел, как можно профинансировать трансфер и зарплату игрока. «Реал» готов отпустить его. В Мадрид еще не поступило предложение, но Жорже Мендеш заверил, что оно поступит. Роналду еще никогда не был настолько близок к уходу из «Реала». Это слова Гильема Балаге.

    Первый день онлайна завершен. Второй будет обязательно.

    20:29. Лотар Матеус удивлен возможностью такого трансфера: «Уровень серии А не такой, как раньше. Есть кое-какие улучшения, итальянские команды неплохо выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы в последние годы, но пока они не достигли уровня испанских и английских клубов. Итальянский стиль игры не для Роналду. Все футболисты будут следить за ним. Игра получится более оборонительной, и он потеряет скорость. Думаю, Криштиану Роналду останется в «Реале».

    20:01. Криштиану замечен в аэропорту Турина! На самом деле, это новый игрок «Торино» Армандо Иццо. Но поразительно похож!

    19:24. Болельщики «Юве» в твиттере уже рассыпаются обещаниями в случае перехода Роналду. Там обещания жениться (не на Роналду, фух), сделать татуировку, покрасить волосы и так далее.

    19:02. Еще один свеженький фотошоп. Итак, трансфер, похоже, свершится, но вряд ли сегодня. Магия цифр 7/7 привлекает больше. А значит, в субботу помимо матча сборной России против Хорватии (и шведов с англичанами) будет еще одна горячая тема для разговора.

    18:31. Слухи все настойчивее ходят вокруг перехода Игуаина в «Челси». Все логично, часть денег за Роналду удастся отбить.

    18:14. Уже и мемы пошли.

    17:53. Еще информация от Mediaset: Куадрадо готов отдать свой седьмой номер Роналду, презентация состоится, конечно же, 7/7, то есть, 7 июля в субботу.

    17:45. Известный журналист Гильем Балаге также подтверждает: Роналду перейдет в «Ювентус», и это вопрос нескольких дней.

    17:15. Мастера фотошопа не сидят без дела. Вон уже какая коллекция. Пора переходить.

    16:59. Это предполагаемый новый дом Роналду в Турине, там восемь спален, есть бассейн. Стоимость аренды такого дома – 40 тысяч евро в месяц. До Криштиану там жили Зинедин Зидан и Фабио Каннаваро.

    16:44. Marca сообщает, что уход Роналду уже согласован в руководстве «Реала». Основные положения:

    • Шанс на то, что футболист останется, еще был до того момента, как стало ясно, что клуб не станет удовлетворять финансовые запросы игрока
    • Роналду уже сфокусирован на переходе в «Ювентус» и заключении с клубом четырехлетнего контракта
    • И «Реал» и Роналду стремятся к тому, чтобы расставание произошло в цивилизованной форме без взаимных претензий друг к другу.

    16:35. В инстаграме девушки Роналду фанаты умоляют футболиста не покидать «Реал». Что же творится в инстаграме Криштиану?

    text

    Публикация от text (@georginagio) 3 Июл 2018 в 11:17 PDT

    16:28. В Италии уже даже намечают дату презентации Криштиану – произойдет это в субботу. Впрочем, все, конечно, на уровне слухов от Sport Mediaset.

    16:17. Кристиан Вьери считает, что для итальянского футбола трансфер Роналду – как выигрыш в лотерею.

    15:45. Заместитель директора известной мадридской газеты Marca Карлос Карпио уверен в уходе Роналду: «На этот раз пути назад нет: Криштиану не продолжит выступать за «Реал». Его отношения с Флорентино Пересом слишком ухудшились. И Роналду, и клуб знают, что если они продолжат сотрудничество, это плохо закончится. В «Реале» начинается новая эра».

    15:36. Португальская пресса не сомневается, что до объявления трансфера остались считанные часы.

    15:24. Есть еще такая информация: Роналду прибудет в Турин в течение нескольких часов (или дней), работа по трансферу шла весь месяц. Информация от человека, который пять дней назад сообщил о том, что на переход португальца в «Юве» шансы очень высоки. Говорится также, что президент «Ювентуса» Маротта еще в январе намекал, что этот трансфер возможен. То же самое предполагал и агент Мендеш.

    15:05. автоконцерн «Фиат» может частично проспонсировать зарплату португальца, чтобы туринцы не нарушили правила финансового фэйр-плей. Это будет соглашение, которое поможет выплатить ему зарплату за один сезон (30 миллионов, судя по слухам).

    15:01. Неужели перешел?

    Но нет, официальный сайт «Юве» молчит, так что поаплодируем мастерам фотошопа.

    Вот еще одна хорошая попытка. Но нет:

    14:43. По информации Танкреди Палмери, встреча между Пересом и агентом Роналду Мендешем состоится вечером. Игуаин и Дибала покинут клуб, Пьянич, возможно, останется.

    14:27. Испанская AS сообщила, что Роналду дал согласие на переход в «Ювентус».

    14:20. Кратко о последних новостях:

    • «Ювентус» готов отдать 120 миллионов «Реалу» за Роналду, самому игроку платить 30 миллионов в год
    • Сам Роналду ищет дом в Турине
    • Гендиректор «Ювентуса» не стал подтверждать или опровергать слухи о трансфере
    • Экс-глава «Юве» Лучано Моджи уверен, что Роналду уже подписал контракт с «Юве»
    • Менее чем за сутки коэффициент на переход Роналду у букмекеров рухнул с 1,255 до 1,06.

    Акции «Ювентуса» поднялись на 20% за последние четыре дня. Все из-за слухов о возможном трансфере Роналду.

    Подготовка футболок идет полным ходом. Болельщики постарались.

    А что делать персональным фанатам? Рисовать полоски!

    «Мне было очень хорошо в «Реале». Но не могу гарантировать, что проведу здесь еще год». Фраза, брошенная Роналду после победы в финале Лиги чемпионов, обсуждалась едва ли не больше, чем сам матч. С нее все и начиналось. В следующий месяц разговоры о возможном уходе из мадридского клуба ходили нечасто, но в первый же день июля Tuttosport сообщил об интересе к португальцу со стороны «Ювентуса». В этот трансфер пока до сих пор верится с трудом.

    Роналду переходит в «Ювентус». Это не похоже на слух

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Calciomerato, AS
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 июля 2018, 21:52

      Где второй день? Столько слухов, криков, визгов и всё впустую? Можно ли считать, что все новости, которые вы здесь понаписали являются неправдой?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 6 июля 2018, 07:59

      Интересный будет трансфер, если свершиться....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +32

      hovikh 6 июля 2018, 00:06

      Я болею за Юве, но никак не за пеналду, как быть с этим?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +15

      Serpico > hovikh 6 июля 2018, 08:57

      Пеналду = много дополнительных денег для клуба. Привыкайте, скоро будет ваш кумир :))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > hovikh 6 июля 2018, 10:46

      Иди об стенку убейся, должно помочь!

      -1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 июля 2018, 21:58

      Да пусть играет где угодно. Не игроком - одиночкой сильна команда. Весь этот культ надо прекращать. Что и доказал ЧМ2018.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Par Mezan 5 июля 2018, 23:55

      ЧЕ, КА и ЧМ мало что показывают объективного. Много случайных моментов. Сильно влияет настрой более слабых команд против фаворитов. Подобные турниры - короткая дистанция. Объективным может быть только длинный сезон. Чили, Голландия, Италия - не приехали. Германия вылетела с последнего места. Что теперь, у этих стран слабый футбол? Вспомним про чемпионство Греции, про успехи Уэльса и Исландии. От их успехов что поменялось в игроках? Ничего. Культ вокруг КриРо и Месси не просто так. И не из-за пиара, а потому, что игроки показывают высочайший класс на длинной дистанции уже много лет. И практически не снижают собственную планку. На данный момент других нападающих с таким же уровнем игры и постоянством - нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      max_stepanov 5 июля 2018, 21:50

      бред какой-то.я его ненавижу и так,а тут ещё рожу его слащявую видеть придётся.он ВРАГ нам!!!!!ни когда этому не быть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      badzan 5 июля 2018, 19:55

      Реал будет обновлять состав,Зидан не просто так ушел,он выжал максимум из того,что имел.Просто нужна свежая кровь и перестановки в команде.Хотя Криш был бы не лишним в любой команде.

      3
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      Рейтинг: +15

      Serpico 5 июля 2018, 19:47

      Реал выжал из Роналду всё что можно. Перспектив больше нету. Думаю команду будут перестраивать под нового лидера, скорее всего под Мбаппе

      -1
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      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Serpico 5 июля 2018, 23:43

      Интересно, Мбаппе в курсе, что он новый лидер Реала?

      2
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      ...
      Рейтинг: +15

      Serpico > АИН-27 6 июля 2018, 10:57

      А вы полагаете, что Реал добровольно отпустил бы Роналду (снизив откуп с миллиарда до сотни млн) не будучи уверенным в покупке нового супер форварда? Сомневаюсь. Бензема и Бейл конешно не плохие напы, но как показывает прошлый сезон, без КР игра Реала становится практически без голевой. Вопрос только кого купить. Неймар. Врядли. Не для того его шейхи покупали за четверть ярда, чтоб через год слить. Мбаппе. Возможно - молодой, переспективный, забивной и на контракте не сидит.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Serpico 6 июля 2018, 21:24

      Ты забавно написал про Мбаппе. И что Реал будет строить игру вокруг него. Футболист до 22 лет - это фортуна. ПСЖ скорее отдаст Неймара, чем Мбаппе. Неймар склонен "мутить воду". Мбаппе же лучше пока что играть во Франции, в более тепличных условиях. Реал готов продать КриРо потому, что он сам хочет уйти. Он недоволен з/п. Если игрок публично выражает недовольство, то Реал не будет держать его.

      1
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      ...
      Рейтинг: +15

      Serpico > АИН-27 7 июля 2018, 13:11

      Ну во первых, и Роналду и Месси и Неймар были одаренными и до 22 лет, оставалось только их огранить, что успешно сделали МЮ и Барса. Такой же одаренный и Мбаппе.
      Второе, насчёт отдаст-не отдаст ПСЖ. Мбаппе не принадлежит ПСЖ. Он у них на правах аренды только на прошедший сезон, с правом выкупа за 180 млн евро. Но как они могут его выкупить, после прошлогодней покупки Неймара, не нарушив фин фэирплэй?
      Третье, чемпионат Франции это даже не чемпионат Германии и Италии, ему там делать нечего. А по настоящему его огранить смогут либо в АПЛ либо в Испании.
      Ну и на конец насчёт Роналду. Ему 34й год. Врядли он сможет и дальше держать планку на таком уровне. И понимая это, думаю он сам хочет соскочить. Учитывая его амбициозность сомневаюсь что он будет ждать бесславного заката в Реале. Кстати именно поэтому ему не поднимают з/п.
      И спасибо за лайки, вы очень любезны ;)

      0
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      Рейтинг: -9

      dugnik63 5 июля 2018, 19:31

      Если делаетe ставки -> stavki.webtalk.ru

      -3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 июля 2018, 19:05

      Где бы он не играл удачи ему,покажет он на что способен

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Sg-9 5 июля 2018, 19:04

      Больше миллиарда рублей в год только аренда дома. Разве что тратить некуда? Ну зачем одной семье восемь спален? Снимай ты отдельно, если надо (пати-*****), дешевле ведь. Мне то *****. Но футболисты - ****** капиталисты. Я бы 4 поколения обеспечил с их бабками, им едвали ватит на два. )) Невыгодно

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > Sg-9 5 июля 2018, 20:06

      Деньги ума не прибавляют

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