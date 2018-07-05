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    Болельщики «Ювентуса» рассказали, на что они готовы в случае прихода Роналду

    Болельщики «Ювентуса» в твиттере рассказали, на что они готовы, если клуб приобретет нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось, что португалец близок к переезду в Турин за 100 миллионов евро.

    Вот некоторые из обещаний фанатов бело-черных: «Я оплачу поездку на Мальдивы кому угодно», «Я сделаю татуировку с эмблемой «Ювентуса», «Куплю три абонемента на стадион», «Обещаю потратить 500 евро на официальную продукцию «Ювентуса», «Куплю футболку Стураро», «Покрашу волосы в белый цвет», «Женюсь в следующем году», «Изменю имя на Беппе Аньелли» (прим. – Беппе Маротта – генеральный директор «Ювентуса», Андреа Аньелли – президент клуба).

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    05.07.2018 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июля 2018, 10:15

      Жаль Стураро уйдет скорее всего)))) Ну что, акции растут бешеными темпами, хайпище навелся, если даже не перейдет, уже положительный эффект есть. Жаль этим эффектом ЛЧ не взять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 18:53

      А один даже готов сменить пол...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 июля 2018, 18:38

      любую сумму отобьют на футболках за год

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Sg-9 5 июля 2018, 18:27

      Не сказано сколько лет человеку... Но ломать себе жизнь свадьбой ради трансфера... Такое себе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +876

      movie > Sg-9 5 июля 2018, 18:45

      86

      0
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      Рейтинг: +37

      Sg-9 > movie 5 июля 2018, 18:52

      Дешевле помереть в 86

      0
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      Рейтинг: +876

      movie > Sg-9 5 июля 2018, 19:42

      ))

      0
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