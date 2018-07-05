Болельщики «Ювентуса» рассказали, на что они готовы в случае прихода Роналду

Болельщики «Ювентуса» в твиттере рассказали, на что они готовы, если клуб приобретет нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец близок к переезду в Турин за 100 миллионов евро.

Вот некоторые из обещаний фанатов бело-черных: «Я оплачу поездку на Мальдивы кому угодно», «Я сделаю татуировку с эмблемой «Ювентуса», «Куплю три абонемента на стадион», «Обещаю потратить 500 евро на официальную продукцию «Ювентуса», «Куплю футболку Стураро», «Покрашу волосы в белый цвет», «Женюсь в следующем году», «Изменю имя на Беппе Аньелли» (прим. – Беппе Маротта – генеральный директор «Ювентуса», Андреа Аньелли – президент клуба).