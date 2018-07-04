Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду переходит в «Ювентус». Это не похоже на слух


    3
    Голосов: 14
    04.07.2018 13:00
    Дело в источнике.

    Перед чемпионатом мира Роналду поругался с Пересом. Криша не устроили цифры в новом предложении «Реала», маниакальное желание купить Неймара и усиленное благоговение перед Бэйлом после победного гола в финале Лиги чемпионов. История с приходом Лопетеги тоже не понравилась португальцу. Перес украл тренера у сборной Испании за пару дней до ЧМ. В итоге команда провалилась, а вся страна возненавидела «Мадрид» особенно люто.

    Роналду тоже вылетел с чемпионата мира. Теперь он вернется к клубным проблемам и перезапустит главную трансферную мыльницу лета. До турнира португалец был ближе к трансферу, чем к свежему контракту с «Реалом». Сейчас к раскладам добавился и пункт назначения для Криша – «Ювентус».

    Первая реакция на Роналду в Турине – абсурд. Но одновременно это не похоже на пустой слух. Джандлука Ди Марцио – итальянский Нобель и журналист Sky Sport – обещает каминг-аут «Юве» уже на днях. Инсайдер спалил и цену трансфера (120-150 миллионов евро), и зарплату Криштиану в новом клубе (30), и мелкие детали сделки (бонусы, инвестиции в имиджевые права, продажу футболок). Обычно подобные люди не предсказывают будущее настолько подробно, чтобы не примагнитить репутацию клоуна в случае ошибки. Ди Марцио – посмел. Но даже это не главный индикатор, что Криштиану и «Ювентус» как минимум о чем-то договорились.

    Впервые о переезде Роналду в итальянский гранд сказали на Mas Vale Tarde. Это вечернее шоу на канале La Sexta. Оно не развлекательное и воспринимается испанцами как серьезный источник данных и мнений. Mas Vale Tarde выходит в прайм-тайм между выпусками новостей и редко обращает внимание на футбол даже во время чемпионата мира. Когда на шоу заглянул спортивный журналист Хосеп Педрероль в стране готовились к выборам в People's Party (важнейшая политическая организации Испании) и обсуждали скандальную смену тюрем для каталонских заключенных. Это не помешало Педреролю несколько минут разговаривать о трансфере Криштиану в «Ювентус». Вряд ли Mas Vale Tarde променяла бы эфирное время на непроверенный спортивный кликбейт.

    Второй признак достоверности – формулировка. «Сделка практически завершена». Именно такая фраза прозвучала в студии – никаких слухов, потенциальных предложений, подготовительных стадий, переговоров и вероятности. Ведущие с гостями обговорили значение трансфера для испанского футбола, плюсы и минусы для «Реала», реакцию «Барселоны» и лишь раз обратились к чему-то эфемерному. Когда речь зашла о Неймаре.

    Подобная подача – невероятный имиджевый риск для Mas Vale Tarde и наглость от Педрероля. Но только если убрать из уравнения Флорентино Переса. La Sexta – частный и максимально дружественный канал для президента «Реала». Он не раз вкладывался в его проекты, получая ответные окна под пиар мадридского суперклуба. Параллельно почти весь совет директоров La Sexta давно прописался на Bernabeu Palco (вип-ложе «Мадрида» для особо важных болельщиков). Никто из них пропустил бы вброс такого масштаба в прямую трансляцию главной передачи. Очевидно, что перед эфиром журналисты обговорили тему с Пересом. Или сам Флорентино обговорил ее с журналистами.

    Роналду уйдет из «Реала». Намеков достаточно

    Если вспомнить поведение Роналду и хронологию событий в «Мадриде» до чемпионата мира, больше верится во второй вариант. А значит, что Александр Головин упустил шанс поиграть в одном клубе с Криштиану.

    Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани

    Англичане играют за сборную бесплатно. Весь гонорар − на благотворительность

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 июля 2018, 22:52

      Роналду и Ювентус-мало веры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 5 июля 2018, 13:00

      В Юве сидят не дураки. Да 120-150 лямов евро за 33-х летнего игрока это перебор, если не учитывать одно большое "НО" - это Роналду. Интерес к данному игроку настолько велик, что лямов 200 он отобьёт околофутбольными моментами. И по факту получится, что топ игрок достанется Юве бесплатно (если просчитывать трансфер +зарплата), а результат он может давать начиная с первого дня. Грамотный ход со стороны Юве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 5 июля 2018, 10:23

      До самого конца не буду верить в это.слишком нелепо и безосновательно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 5 июля 2018, 08:03

      Роналду уже 33. У "старой сеньоры" состав и так достаточно возрастной. Платить 100-150 лямов за игрока, который максимум 2-3 сезона отыграет на нынешнем уровне, если не сломают, странное решение. Хотя возможно и ошибаюсь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 июля 2018, 07:33

      Очень странно и абсурдно, Ювентус и КР вообще несопоставимы. ПСЖ, Манчестеры, даже Китай и США выглядят куда более реалистичными вариантами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 5 июля 2018, 04:05

      Это не похоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Constantine2017 4 июля 2018, 19:57

      Эх, не туринский это типаж. Кавани намного больше в тему.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 июля 2018, 17:57

      удачи ему в ювентусе если это правда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 июля 2018, 17:37

      за 100 лямов? а у ювентуса есть такие деньги? кого продадут пьянича или дибалу?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип > dinar7777dinar 5 июля 2018, 01:44

      если и нет на счете клуба, то тупо взять кредит : в свое время, трансфер бекхэма реал отбил за день - на продаже футболок, а обошелся он около 30 лямов вроде. так что сделка всяко выгодная. а зарплата отобьется за счет повышенного интереса к телетрансляциям матчей как серии а так и лч

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 4 июля 2018, 15:35

      все может быть,все может статься.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11