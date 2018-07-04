Роналду переходит в «Ювентус». Это не похоже на слух

Дело в источнике.

Перед чемпионатом мира Роналду поругался с Пересом. Криша не устроили цифры в новом предложении «Реала», маниакальное желание купить Неймара и усиленное благоговение перед Бэйлом после победного гола в финале Лиги чемпионов. История с приходом Лопетеги тоже не понравилась португальцу. Перес украл тренера у сборной Испании за пару дней до ЧМ. В итоге команда провалилась, а вся страна возненавидела «Мадрид» особенно люто.

Роналду тоже вылетел с чемпионата мира. Теперь он вернется к клубным проблемам и перезапустит главную трансферную мыльницу лета. До турнира португалец был ближе к трансферу, чем к свежему контракту с «Реалом». Сейчас к раскладам добавился и пункт назначения для Криша – «Ювентус».

Первая реакция на Роналду в Турине – абсурд. Но одновременно это не похоже на пустой слух. Джандлука Ди Марцио – итальянский Нобель и журналист Sky Sport – обещает каминг-аут «Юве» уже на днях. Инсайдер спалил и цену трансфера (120-150 миллионов евро), и зарплату Криштиану в новом клубе (30), и мелкие детали сделки (бонусы, инвестиции в имиджевые права, продажу футболок). Обычно подобные люди не предсказывают будущее настолько подробно, чтобы не примагнитить репутацию клоуна в случае ошибки. Ди Марцио – посмел. Но даже это не главный индикатор, что Криштиану и «Ювентус» как минимум о чем-то договорились.

Впервые о переезде Роналду в итальянский гранд сказали на Mas Vale Tarde. Это вечернее шоу на канале La Sexta. Оно не развлекательное и воспринимается испанцами как серьезный источник данных и мнений. Mas Vale Tarde выходит в прайм-тайм между выпусками новостей и редко обращает внимание на футбол даже во время чемпионата мира. Когда на шоу заглянул спортивный журналист Хосеп Педрероль в стране готовились к выборам в People's Party (важнейшая политическая организации Испании) и обсуждали скандальную смену тюрем для каталонских заключенных. Это не помешало Педреролю несколько минут разговаривать о трансфере Криштиану в «Ювентус». Вряд ли Mas Vale Tarde променяла бы эфирное время на непроверенный спортивный кликбейт.

Второй признак достоверности – формулировка. «Сделка практически завершена». Именно такая фраза прозвучала в студии – никаких слухов, потенциальных предложений, подготовительных стадий, переговоров и вероятности. Ведущие с гостями обговорили значение трансфера для испанского футбола, плюсы и минусы для «Реала», реакцию «Барселоны» и лишь раз обратились к чему-то эфемерному. Когда речь зашла о Неймаре.

Подобная подача – невероятный имиджевый риск для Mas Vale Tarde и наглость от Педрероля. Но только если убрать из уравнения Флорентино Переса. La Sexta – частный и максимально дружественный канал для президента «Реала». Он не раз вкладывался в его проекты, получая ответные окна под пиар мадридского суперклуба. Параллельно почти весь совет директоров La Sexta давно прописался на Bernabeu Palco (вип-ложе «Мадрида» для особо важных болельщиков). Никто из них пропустил бы вброс такого масштаба в прямую трансляцию главной передачи. Очевидно, что перед эфиром журналисты обговорили тему с Пересом. Или сам Флорентино обговорил ее с журналистами.

Роналду уйдет из «Реала». Намеков достаточно

Если вспомнить поведение Роналду и хронологию событий в «Мадриде» до чемпионата мира, больше верится во второй вариант. А значит, что Александр Головин упустил шанс поиграть в одном клубе с Криштиану.

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