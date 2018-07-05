Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Китайцы предложили Балотелли 30 миллионов. Он ответил отказом

    Бывший нападающий «Ниццы» Марио Балотелли не захотел переезжать в Китай.

    Один из представителей китайской Суперлиги предложил итальянцу зарплату в 30 миллионов евро в год. 27-летний футболист ответил на такое предложение отказом.

    Балотелли мотивировал свое решение тем, что он хочет получать игровую практику и быть на глазах у тренерского штаба сборной Италии.

    В прошедшем сезоне форвард выступал в составе «Ниццы». В ней он провел 66 матчей, в которых забил 43 гола за все время. С 30 июня он является свободным агентом.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 11:29

      Ему надо быть где то в Европе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 июля 2018, 11:55

      он же понимает что дисциплина тамм строжайшая и после проделок Тевеса все еще внимательнее контролируют,а Марио получая 30 лямов может наполучать штрафов на все 40))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 10:47

      Мужчина! Не погнался за деньги!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 июля 2018, 09:30

      У Марио сейчас приятное состояние свободного художника... Знает себе цену, знает, что хочет, оптимальный возраст, да и ума, видать, набрался...))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > insider_retro 5 июля 2018, 10:05

      Райола у него, а значит не все так просто.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Moisey 5 июля 2018, 09:29

      Может в Спартак?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 09:24

      Хочу говорит 30500

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 июля 2018, 09:19

      Вот вам и плохой мальчик... Взрослеет и понимает, что не всё в этом мире меряется деньгами. Будет играть во Франции или Италии и вытаскивать за уши сборную Манчини.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11