Китайцы предложили Балотелли 30 миллионов. Он ответил отказом

Бывший нападающий «Ниццы» Марио Балотелли не захотел переезжать в Китай.

Один из представителей китайской Суперлиги предложил итальянцу зарплату в 30 миллионов евро в год. 27-летний футболист ответил на такое предложение отказом.

Балотелли мотивировал свое решение тем, что он хочет получать игровую практику и быть на глазах у тренерского штаба сборной Италии.

В прошедшем сезоне форвард выступал в составе «Ниццы». В ней он провел 66 матчей, в которых забил 43 гола за все время. С 30 июня он является свободным агентом.