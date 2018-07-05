Мостовой: «Россия справедливо наказала Испанию за такое отношение к себе»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о факторах, которые позволили национальной команде одержать победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).

«В этом успехе сложилось сразу несколько факторов – колоссальная самоотдача футболистов, грамотно выбранная тренерским штабом тактика и беззубость атак испанцев.

Испания вообще откровенно бросила играть, когда повела в счете, после чего только и делала, что перекатывала мяч в середине поля и на подступах к нашей штрафной. И продолжала это делать даже после того, как Россия сравняла счет.

Видимо, они думали, что на классе дожмут наших ребят, но, встретив сопротивление, занервничали. Лишь в концовке матча Испания поднажала и создала несколько моментов, но сборную спас Акинфеев.

В результате дело дошло до серии пенальти, где Россия совершенно справедливо наказала соперника за такое отношение к себе», – считает Мостовой.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».