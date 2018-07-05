Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Россия справедливо наказала Испанию за такое отношение к себе»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о факторах, которые позволили национальной команде одержать победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).

    «В этом успехе сложилось сразу несколько факторов – колоссальная самоотдача футболистов, грамотно выбранная тренерским штабом тактика и беззубость атак испанцев.

    Испания вообще откровенно бросила играть, когда повела в счете, после чего только и делала, что перекатывала мяч в середине поля и на подступах к нашей штрафной. И продолжала это делать даже после того, как Россия сравняла счет.

    Видимо, они думали, что на классе дожмут наших ребят, но, встретив сопротивление, занервничали. Лишь в концовке матча Испания поднажала и создала несколько моментов, но сборную спас Акинфеев.

    В результате дело дошло до серии пенальти, где Россия совершенно справедливо наказала соперника за такое отношение к себе», – считает Мостовой.

    В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2018 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 10:55

      Мостовой прав - Испания проиграла из за собственной расхлябанности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 июля 2018, 14:24

      Время всех рассудит и всё поставит на свои места.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 июля 2018, 13:30

      Несмотря на всю радость от победы,надо признать ,что игры приличной у нас не было.. Игра на отбой это не повод для восторга.

      "наказать Испанию" это громкие слова. Мостовой не знает истинное отношение испанцев к нашим. Навряд ли их профессионалов можно подозревать в пренебрежении к сопернику, ХОЗЯИНУ ЧМ, в 18 финала..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 10:15

      в серии пенальти и везение сыграло немаленькую роль что подтвердил и Акинфеев поэтому не стоит делать такие громкие заявления как "наказали Испанию".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2018, 08:37

      Не принижай наших.В начале игры, все видели пример интернационального долга в исполнении Игнашевича,когда он,вместо того,чтобы отбить летящий в него мяч,развернулся и кинулся на Серёгу Рамоса с целью задушить испанца:" Это тебе,падла,за Салаха!"Тот стал вырываться,упал на спину и заверещал на ломанном русском:" Тёзк,ты окуел! Салах за Египет играет!" Тут мяч от икры Игнашевича залетел в ворота мимо офигевшего от необычного зрелища Акинфеева,который с укоризной изрёк: "Сергей,ну ты чо,в натуре?Нашёл место,отошли бы подальше..."Короче,Мостовой не прав,наши играют легко и с запасом,позволяя себе в каждой игре некоторые вольности.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > СуперПАВ9 5 июля 2018, 11:03

      Если с юмором беда,то -373.))На тебе ещё плюс,к тем трём от твердолобых.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 5 июля 2018, 07:50

      Справедливости ради, стоит заметить, что любой суперсборной крайне тяжело что то сделать, если соперник всей командой, автобусом стоит в защите.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11