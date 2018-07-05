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Мостовой: «Россия справедливо наказала Испанию за такое отношение к себе»

5 июля 2018, 07:16
7

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о факторах, которые позволили национальной команде одержать победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).

«В этом успехе сложилось сразу несколько факторов – колоссальная самоотдача футболистов, грамотно выбранная тренерским штабом тактика и беззубость атак испанцев.

Испания вообще откровенно бросила играть, когда повела в счете, после чего только и делала, что перекатывала мяч в середине поля и на подступах к нашей штрафной. И продолжала это делать даже после того, как Россия сравняла счет.

Видимо, они думали, что на классе дожмут наших ребят, но, встретив сопротивление, занервничали. Лишь в концовке матча Испания поднажала и создала несколько моментов, но сборную спас Акинфеев.

В результате дело дошло до серии пенальти, где Россия совершенно справедливо наказала соперника за такое отношение к себе», – считает Мостовой.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Испания Акинфеев Игорь Мостовой Александр
Комментарии (7)
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oyabun
1530766219
Справедливости ради, стоит заметить, что любой суперсборной крайне тяжело что то сделать, если соперник всей командой, автобусом стоит в защите.
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yorgenbarenz
1530769038
Не принижай наших.В начале игры, все видели пример интернационального долга в исполнении Игнашевича,когда он,вместо того,чтобы отбить летящий в него мяч,развернулся и кинулся на Серёгу Рамоса с целью задушить испанца:" Это тебе,падла,за Салаха!"Тот стал вырываться,упал на спину и заверещал на ломанном русском:" Тёзк,ты окуел! Салах за Египет играет!" Тут мяч от икры Игнашевича залетел в ворота мимо офигевшего от необычного зрелища Акинфеева,который с укоризной изрёк: "Сергей,ну ты чо,в натуре?Нашёл место,отошли бы подальше..."Короче,Мостовой не прав,наши играют легко и с запасом,позволяя себе в каждой игре некоторые вольности.
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OfaZavr
1530774957
в серии пенальти и везение сыграло немаленькую роль что подтвердил и Акинфеев поэтому не стоит делать такие громкие заявления как "наказали Испанию".
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mihail200606
1530786636
Несмотря на всю радость от победы,надо признать ,что игры приличной у нас не было.. Игра на отбой это не повод для восторга.
"наказать Испанию" это громкие слова. Мостовой не знает истинное отношение испанцев к нашим. Навряд ли их профессионалов можно подозревать в пренебрежении к сопернику, ХОЗЯИНУ ЧМ, в 1\8 финала..
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val-berezko
1530789872
Время всех рассудит и всё поставит на свои места.
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zigbert
1530863742
Мостовой прав - Испания проиграла из за собственной расхлябанности.
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