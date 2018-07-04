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  • Роналдо: «Критика Неймара? Это болтовня. Его нужно защищать, потому что у него огромный талант»

Роналдо: «Критика Неймара? Это болтовня. Его нужно защищать, потому что у него огромный талант»

4 июля 2018, 22:14
9

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением об игре форварда Неймара. Также он высказался о критике в адрес игрока.

«Критика Неймара? В футболе есть много разных мнений, и я против них. Неймар очень грамотно использует свою скорость. Его нужно защищать, потому что у него огромный талант.

Что-то похожее происходило и со мной, когда меня постоянно останавливали жесткими приемами. Вся эта критика – болтовня. Результат, который выдает Бразилия, – потрясающий», – сказал Роналдо.

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Источник: Marca
Чемпионат мира Бразилия Неймар Роналдо
Комментарии (9)
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1530732254
кристина уже заразилась. Предохранятся надо от его скорости !!!!!!!!!!!!!!
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Freyk
1530737118
Уймись, зубастый. Неймару нужно научиться защищать самого себя, как на поле, так и за его пределами, и тогда никто его атаковать не будет. А пока он включает обиженную девочку после любого тычка в его адрес, соперники будут пользоваться этим.
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Denis SPb
1530738188
Совсем не ясно, как за такие вещи, которые делает достаточно взрослый мужик, не стыдно-то???? Что защищать??? Неприемлемое поведение, вот и всё...
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acer2003
1530738249
Петух петуха видит издалека !?
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El_Chori
1530742945
Ну потрясает он пока разве что твой жирок))
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KOLBIS
1530758192
Ну так возьми,защити,обогрей...
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sochi-2013
1530780316
Талант надо развивать, а то катается неубедительно. Актерский талант.
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zigbert
1530860126
Кто как не соотечественник вступится за симулянта.
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