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    Роналдо: «Критика Неймара? Это болтовня. Его нужно защищать, потому что у него огромный талант»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением об игре форварда Неймара. Также он высказался о критике в адрес игрока.

    «Критика Неймара? В футболе есть много разных мнений, и я против них. Неймар очень грамотно использует свою скорость. Его нужно защищать, потому что у него огромный талант.

    Что-то похожее происходило и со мной, когда меня постоянно останавливали жесткими приемами. Вся эта критика – болтовня. Результат, который выдает Бразилия, – потрясающий», – сказал Роналдо.

    Ролик KFC стал мемом после фола на Неймаре. В рекламе обыграли симуляцию в футболе

    Источник: Marca

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    04.07.2018 22:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 09:55

      Кто как не соотечественник вступится за симулянта.

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 июля 2018, 11:45

      Талант надо развивать, а то катается неубедительно. Актерский талант.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 05:36

      Ну так возьми,защити,обогрей...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 июля 2018, 01:22

      Ну потрясает он пока разве что твой жирок))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июля 2018, 00:04

      Петух петуха видит издалека !?

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 5 июля 2018, 00:03

      Совсем не ясно, как за такие вещи, которые делает достаточно взрослый мужик, не стыдно-то????
      Что защищать??? Неприемлемое поведение, вот и всё...

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 июля 2018, 23:45

      Уймись, зубастый. Неймару нужно научиться защищать самого себя, как на поле, так и за его пределами, и тогда никто его атаковать не будет. А пока он включает обиженную девочку после любого тычка в его адрес, соперники будут пользоваться этим.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 22:24

      кристина уже заразилась. Предохранятся надо от его скорости !!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 > Полная Канистра 4 июля 2018, 23:31

      Если что речь идет не о том человеке. Кристина за ПОртугалию, Зубастый за Бразилию. Ради сотки конкурсов прогнозов комент? А неймар петушара не иначе!

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