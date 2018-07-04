Роналдо: «Критика Неймара? Это болтовня. Его нужно защищать, потому что у него огромный талант»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением об игре форварда Неймара. Также он высказался о критике в адрес игрока.

«Критика Неймара? В футболе есть много разных мнений, и я против них. Неймар очень грамотно использует свою скорость. Его нужно защищать, потому что у него огромный талант.

Что-то похожее происходило и со мной, когда меня постоянно останавливали жесткими приемами. Вся эта критика – болтовня. Результат, который выдает Бразилия, – потрясающий», – сказал Роналдо.

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