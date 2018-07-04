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    Ролик KFC стал мемом после фола на Неймаре. В рекламе обыграли симуляцию в футболе

    15 июня ютуб-канал KFC South Africa опубликовал рекламный ролик. В нем игрок падает на газон во время футбольного матча и симулирует травму. Футболист катится по полю, изображая боль, выкатывается за пределы сначала поля, затем стадиона и попадает в город. В итоге он оказывается в ресторане быстрого питания KFC. Там он встает на ноги и делает заказ.

    Ролик стал популярным после падения форварда сборной Бразилии Неймара в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против Швейцарии (1:1). Игрок упал на бровке после столкновения с соперником и продолжал катиться по полю несколько метров.

    После игры 1/8 финала против Мексики (2:0) бразильца обвинили в симуляции, и ролик стал вирусным.

    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

    Источник: YouTube

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    04.07.2018 19:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 09:33

      знатно потроллили) но стоит учесть что некоторые не притворяются и им реально больно но на свой счет они думаю этот ролик не отнесут)

      2
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      Рейтинг: +309

      Ден71 5 июля 2018, 07:27

      Не мало таких игроков. Наверняка даже обучение симуляции есть. Ролик прикольный получился )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 05:41

      Веселечно...

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 июля 2018, 00:45

      Похохотал.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 июля 2018, 21:51

      Херня,даже до конца не досмотрел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      kepим 4 июля 2018, 21:30

      Красную ему надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      Konb48 4 июля 2018, 21:26

      Да, ролик отличный!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 июля 2018, 20:33

      весёлый ролик

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 20:29

      Надо новый приз учредить ФИФА //ЗОЛОТАЯ ВАЛЯШКА// и вручить этому симулянту всех времён и народов

      12
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 4 июля 2018, 20:27

      Ему в цирк надо было

      0
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