Ролик KFC стал мемом после фола на Неймаре. В рекламе обыграли симуляцию в футболе

15 июня ютуб-канал KFC South Africa опубликовал рекламный ролик. В нем игрок падает на газон во время футбольного матча и симулирует травму. Футболист катится по полю, изображая боль, выкатывается за пределы сначала поля, затем стадиона и попадает в город. В итоге он оказывается в ресторане быстрого питания KFC. Там он встает на ноги и делает заказ.

Ролик стал популярным после падения форварда сборной Бразилии Неймара в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против Швейцарии (1:1). Игрок упал на бровке после столкновения с соперником и продолжал катиться по полю несколько метров.

После игры 1/8 финала против Мексики (2:0) бразильца обвинили в симуляции, и ролик стал вирусным.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят