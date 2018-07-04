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  • Ролик KFC стал мемом после фола на Неймаре. В рекламе обыграли симуляцию в футболе

Ролик KFC стал мемом после фола на Неймаре. В рекламе обыграли симуляцию в футболе

4 июля 2018, 19:49
14

15 июня ютуб-канал KFC South Africa опубликовал рекламный ролик. В нем игрок падает на газон во время футбольного матча и симулирует травму. Футболист катится по полю, изображая боль, выкатывается за пределы сначала поля, затем стадиона и попадает в город. В итоге он оказывается в ресторане быстрого питания KFC. Там он встает на ноги и делает заказ.

Ролик стал популярным после падения форварда сборной Бразилии Неймара в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против Швейцарии (1:1). Игрок упал на бровке после столкновения с соперником и продолжал катиться по полю несколько метров.

После игры 1/8 финала против Мексики (2:0) бразильца обвинили в симуляции, и ролик стал вирусным.

Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

Источник: YouTube
Чемпионат мира Бразилия ПСЖ Неймар
Комментарии (14)
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I_R_O_N_M_A_N
1530723531
Петушара помаленьку становится посмешищем, а не будущим обладателем ЗМ!
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swot1205
1530724143
KFC про петушка....вот это троли...ахахахаах, молодцы....в точку
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Project Бабангида
1530724864
неймар возвёл симуляцию в ранг искусства. теперь осталось возвести её в ранг религии , и можно будет ей поклонятся
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Полная Канистра
1530725354
Надо новый приз учредить ФИФА //ЗОЛОТАЯ ВАЛЯШКА// и вручить этому симулянту всех времён и народов
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Konb48
1530728801
Да, ролик отличный!)
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Жёлто-синий
1530730316
Херня,даже до конца не досмотрел
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+50/-50
1530740737
Похохотал.
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KOLBIS
1530758513
Веселечно...
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Ден71
1530764839
Не мало таких игроков. Наверняка даже обучение симуляции есть. Ролик прикольный получился )
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OfaZavr
1530772392
знатно потроллили) но стоит учесть что некоторые не притворяются и им реально больно но на свой счет они думаю этот ролик не отнесут)
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