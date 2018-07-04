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  • Манчини: «На ЧМ-2018 я не увидел ни одной команды кроме Бразилии, которая была бы лучше Италии»

Манчини: «На ЧМ-2018 я не увидел ни одной команды кроме Бразилии, которая была бы лучше Италии»

4 июля 2018, 15:59
24

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что за исключением Бразилии он не увидел ни одной команды на чемпионате мира, которая была бы лучше «скуадры адзурры»

Итальянцы не попали на ЧМ-2018, проиграв в стыковых матчах Швеции.

«Судя по тем играм, которые я наблюдал до этого времени, я не увидел сборной лучше Италии. За исключением Бразилии.

Всякий раз, когда я встречаю кого-либо из итальянцев, они говорят, что мы могли бы задержаться в России. И видя команды, которые выступают там, я согласен. Неутешительно наблюдать за чемпионатом мира без Италии», – сказал Манчини.

Источник: Football Italia
Чемпионат мира Италия Бразилия Манчини Роберто
Комментарии (24)
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Федя Кабак
1530709502
Трепач и болтун, что и доказал в зените
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FanatSerj
1530709885
Ну если бы да до кабы, что ж тогда мешало тех же Шведов в двух матчах обыграть.
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Бабушка Зильзиля
1530710250
Ну с ним же "Зенит" тоже был лучший и он не виноватый))
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Vickont
1530710534
Роберто, лучше Италии были 32 команды, попавшие в финальный раунд ЧМ
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Gorasul
1530712299
"В Лиге Чемпионов я не увидел ни одной команды лучше Зенита за исключением Реала"
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_MATRIX_
1530712866
Тогда почему Италия не вышла на ЧМ-2018, коль все, кроме Бразилии, играют хуже ее? Звездите, сеньор.
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qwera 1969
1530713557
Как был дураком, таким и остался.....
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777+
1530715271
"Лучшие" сидят дома на диване и смотрят по телеку ЧМ в России, а "худшие" на этом ЧМ играют! Как говаривал незабвенный Антон Семенович Шпак из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию" - ЗАКУСЫВАТЬ НАДО!!!!, ..Роберто......)))))
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romvad
1530716149
А я не увидел ни одной, которая была бы хуже Италии. Разве что Саудовская Аравия.
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Полная Канистра
1530720595
вот жук интересное у него видение на остальные команды . Как же он любит себя
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