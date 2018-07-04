Манчини: «На ЧМ-2018 я не увидел ни одной команды кроме Бразилии, которая была бы лучше Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что за исключением Бразилии он не увидел ни одной команды на чемпионате мира, которая была бы лучше «скуадры адзурры»

Итальянцы не попали на ЧМ-2018, проиграв в стыковых матчах Швеции.

«Судя по тем играм, которые я наблюдал до этого времени, я не увидел сборной лучше Италии. За исключением Бразилии.

Всякий раз, когда я встречаю кого-либо из итальянцев, они говорят, что мы могли бы задержаться в России. И видя команды, которые выступают там, я согласен. Неутешительно наблюдать за чемпионатом мира без Италии», – сказал Манчини.