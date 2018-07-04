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    Манчини: «На ЧМ-2018 я не увидел ни одной команды кроме Бразилии, которая была бы лучше Италии»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что за исключением Бразилии он не увидел ни одной команды на чемпионате мира, которая была бы лучше «скуадры адзурры»

    Итальянцы не попали на ЧМ-2018, проиграв в стыковых матчах Швеции.

    «Судя по тем играм, которые я наблюдал до этого времени, я не увидел сборной лучше Италии. За исключением Бразилии.

    Всякий раз, когда я встречаю кого-либо из итальянцев, они говорят, что мы могли бы задержаться в России. И видя команды, которые выступают там, я согласен. Неутешительно наблюдать за чемпионатом мира без Италии», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    04.07.2018 15:59
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 4 июля 2018, 21:25

      Те кто играл и играет на ЧМ 2018 уже лучше тех кого там не было.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 20:38

      Не об этом надо думать а об отборочных играх к ЧЕ.

      1
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 4 июля 2018, 19:45

      А я не увидел ни одной команды, которая была бы хуже сборной Италии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 19:09

      вот жук интересное у него видение на остальные команды . Как же он любит себя

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июля 2018, 18:50

      Лучший ты наш, уж как с "Зенитом" обзырянился, что лучше бы и не высовывался со своим мнением. Посмотрим как лучшая европейская команда твоя сыграет в отборочном цикле Евро-2020г

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 4 июля 2018, 18:47

      Чё то со зрением видать у итальяшки, раз он считает бразильцев лучшими на ЧМ - ну ничего 6-го числа прозреет, когда их бельгийцы выщелкнут!

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 июля 2018, 18:45

      Обидно за "лучших" не попавших на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +342

      romvad 4 июля 2018, 17:55

      А я не увидел ни одной, которая была бы хуже Италии. Разве что Саудовская Аравия.

      4
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 4 июля 2018, 17:43

      Жаль только то что в сборную Италии нельзя аргентинцев добавить.....

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 4 июля 2018, 17:41

      "Лучшие" сидят дома на диване и смотрят по телеку ЧМ в России, а "худшие" на этом ЧМ играют! Как говаривал незабвенный Антон Семенович Шпак из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию" - ЗАКУСЫВАТЬ НАДО!!!!, ..Роберто......)))))

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