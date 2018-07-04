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  • Семин досрочно покинул сбор «Локомотива» ради матча Испания – Россия. Тренер попросил помощников прикрыть его

Семин досрочно покинул сбор «Локомотива» ради матча Испания – Россия. Тренер попросил помощников прикрыть его

4 июля 2018, 13:43
16

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинул сбор команды в Австрии, не дождавшись его окончания. Специалист отправился в Москву, чтобы поприсутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 ИспанияРоссия (1:1, 3:4 по пенальти), который прошел в воскресенье, 1 июля, на стадионе «Лужники».

«В «Локомотиве» опять весело. Юрий Семин сбежал с австрийского сбора железнодорожников за три дня до его окончания, чтобы попасть на матч России и Испании. Главный тренер «Локо» не стал предупреждать руководство о своем решении, а просто попросил Пашинина и Лоськова прикрыть его пару дней.

Не получилось. Об отъезде Семина узнало руководство. Теперь Палычу предстоит серьезный разговор с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым. Они встретятся уже завтра на трансферном комитете. Но скорее всего Семин отделается выговором или штрафом», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Локомотив Испания Россия Семин Юрий
Комментарии (16)
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Freyk
1530701375
Я бы понял ещё, если бы в основе сборной играло много «железнодорожников», а так получается, что он просто поставил личное желание поддержать команду выше своего клуба, своей работы. Был бы он не Сёминым, его контракт уже бы был расторгнут.
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Dino005
1530701475
Зачем это наружу выставлять? Это его желание, я уверен, что в других клубах такое тоже очень часто бывает
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hevbn 28
1530702717
Это был бы полный идиотизм ,наказывать за это Юрия Палыча , я конечно понимаю что дисциплина важна , но во первых речь идёт о тренировочном сборе и я не думаю , что помощники тренера не могут отработать два-три дня, а во вторых это всё таки был матч сборной плей-офф ЧМ , которого у нас не было больше двадцати лет, даже тридцать.
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giluxa1963
1530703191
да на него локо молиться должен он главный и ему решать кто сборы проводит по его плану а кто сборную смотрит
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тщмек 19
1530705589
перед кем прикрыть, придурки? Семин ни Геркусу, ни кому другому не отчитывается, куда поехал и почему
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prezent2017
1530705864
Странно! Тренер решил присутствовать на матче сборной, где есть и его игроки. В чем промблема, товаришши!?
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zigbert
1530708412
Проговорился кто то.
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Федя Кабак
1530709795
Вообще не вижу проблемы! Да и Палыч это и есть Локо!
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slavа0508
1530710123
Ну не знаю,,,,,думаю на таких матчах ,,,тем более дома ,,,должны присутствовать наши тренеры,,,ведь это главное событие в мировом футболе,,,,
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OfaZavr
1530719633
зачем уж сразу выговор то делать такому человеку а тем более штрафовать, это ведь всего лишь на пару дней и все из-за большой любви к футболу) тем более есть ведь кому заменить, но раз так сурово руководство на это смотрит то конечно стоило их в известность поставить.
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