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    Семин досрочно покинул сбор «Локомотива» ради матча Испания – Россия. Тренер попросил помощников прикрыть его

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинул сбор команды в Австрии, не дождавшись его окончания. Специалист отправился в Москву, чтобы поприсутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 ИспанияРоссия (1:1, 3:4 по пенальти), который прошел в воскресенье, 1 июля, на стадионе «Лужники».

    «В «Локомотиве» опять весело. Юрий Семин сбежал с австрийского сбора железнодорожников за три дня до его окончания, чтобы попасть на матч России и Испании. Главный тренер «Локо» не стал предупреждать руководство о своем решении, а просто попросил Пашинина и Лоськова прикрыть его пару дней.

    Не получилось. Об отъезде Семина узнало руководство. Теперь Палычу предстоит серьезный разговор с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым. Они встретятся уже завтра на трансферном комитете. Но скорее всего Семин отделается выговором или штрафом», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Telegram

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    04.07.2018 13:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июля 2018, 18:53

      зачем уж сразу выговор то делать такому человеку а тем более штрафовать, это ведь всего лишь на пару дней и все из-за большой любви к футболу) тем более есть ведь кому заменить, но раз так сурово руководство на это смотрит то конечно стоило их в известность поставить.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 июля 2018, 17:25

      стасу ЦУ поехал давать, палыч спец по югославии

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 4 июля 2018, 16:15

      Ну не знаю,,,,,думаю на таких матчах ,,,тем более дома ,,,должны присутствовать наши тренеры,,,ведь это главное событие в мировом футболе,,,,

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 июля 2018, 16:09

      Вообще не вижу проблемы! Да и Палыч это и есть Локо!

      3
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      Рейтинг: +52

      Локо1985 4 июля 2018, 16:00

      сообщает телеграм-канал «Мутко против»

      Вот самое главное в статье.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 15:46

      Проговорился кто то.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 15:20

      а просто попросил Пашинина и Лоськова прикрыть...странно думал Палыч,кто меня сдал?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > KOLBIS 4 июля 2018, 19:02

      да никто, он сам в инстаграме написал, что собирается на матч

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 15:04

      Странно! Тренер решил присутствовать на матче сборной, где есть и его игроки. В чем промблема, товаришши!?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 июля 2018, 14:59

      перед кем прикрыть, придурки? Семин ни Геркусу, ни кому другому не отчитывается, куда поехал и почему

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июля 2018, 14:19

      да на него локо молиться должен он главный и ему решать кто сборы проводит по его плану а кто сборную смотрит

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > giluxa1963 4 июля 2018, 15:05

      По плану пусть замы и проводят. Не Шпалыч же в свои 70 с гаком должен мячики подавать. Важно КТО план разработал!

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