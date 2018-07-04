Семин досрочно покинул сбор «Локомотива» ради матча Испания – Россия. Тренер попросил помощников прикрыть его

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинул сбор команды в Австрии, не дождавшись его окончания. Специалист отправился в Москву, чтобы поприсутствовать на матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия (1:1, 3:4 по пенальти), который прошел в воскресенье, 1 июля, на стадионе «Лужники».

«В «Локомотиве» опять весело. Юрий Семин сбежал с австрийского сбора железнодорожников за три дня до его окончания, чтобы попасть на матч России и Испании. Главный тренер «Локо» не стал предупреждать руководство о своем решении, а просто попросил Пашинина и Лоськова прикрыть его пару дней.

Не получилось. Об отъезде Семина узнало руководство. Теперь Палычу предстоит серьезный разговор с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым. Они встретятся уже завтра на трансферном комитете. Но скорее всего Семин отделается выговором или штрафом», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».