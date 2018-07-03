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  • Бехрами: «Сборные России и Швеции – это новое поколение футбола»

Бехрами: «Сборные России и Швеции – это новое поколение футбола»

3 июля 2018, 22:38
6

Полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швеции (0:1) сравнил шведов со сборной России, назвав их новым поколением.

– Мы делали все, что могли. Стиль шведов – играть от защиты и убегать в контратаки. Физически они были сильнее. Где-то нам не хватало пространства, но мы пробовали все – это самое главное.

– Как Вам сборная России на этом турнире?

– Они играют, как шведы: упорно трудятся, сражаются, виден командный дух. И мы видели, как важен этот дух, отношение к футболу. Таково новое футбольное поколение.

Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Швейцария Швеция Бехрами Валон
Комментарии (6)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1530647065
Всё это "новое" здорово напоминает хорошо забытое старое. Например Грецию - 2004.
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hofman
1530652564
Мнение конечно у все разное. Япония больше подошла бы на эту рооь
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zigbert
1530685107
Любой стиль хорош если он дает результат.
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multiscan
1530708239
Особенно "новое поколение" у нас просматривается в обороне с почти 40-летним Игнашевичем и средним возрастом перешагнувшим тридцатилетие.Когда же мы перестанем восхищаться своими планами, а не итогами этих планов. Да, мы попали в восьмёрку, ну и что? По словам многих здесь отметившихся, наша команда достойна большего. Вот она пусть и добивается этого, а мы,я надеюсь, этому порадуемся!
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