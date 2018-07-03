Бехрами: «Сборные России и Швеции – это новое поколение футбола»

Особенно "новое поколение" у нас просматривается в обороне с почти 40-летним Игнашевичем и средним возрастом перешагнувшим тридцатилетие.Когда же мы перестанем восхищаться своими планами, а не итогами этих планов. Да, мы попали в восьмёрку, ну и что? По словам многих здесь отметившихся, наша команда достойна большего. Вот она пусть и добивается этого, а мы,я надеюсь, этому порадуемся!
Полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швеции (0:1) сравнил шведов со сборной России, назвав их новым поколением.
– Мы делали все, что могли. Стиль шведов – играть от защиты и убегать в контратаки. Физически они были сильнее. Где-то нам не хватало пространства, но мы пробовали все – это самое главное.
– Как Вам сборная России на этом турнире?
– Они играют, как шведы: упорно трудятся, сражаются, виден командный дух. И мы видели, как важен этот дух, отношение к футболу. Таково новое футбольное поколение.
Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду