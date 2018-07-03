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    Бехрами: «Сборные России и Швеции – это новое поколение футбола»

    Полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швеции (0:1) сравнил шведов со сборной России, назвав их новым поколением.

    – Мы делали все, что могли. Стиль шведов – играть от защиты и убегать в контратаки. Физически они были сильнее. Где-то нам не хватало пространства, но мы пробовали все – это самое главное.

    – Как Вам сборная России на этом турнире?

    – Они играют, как шведы: упорно трудятся, сражаются, виден командный дух. И мы видели, как важен этот дух, отношение к футболу. Таково новое футбольное поколение.

    Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2018 22:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 июля 2018, 15:43

      Особенно "новое поколение" у нас просматривается в обороне с почти 40-летним Игнашевичем и средним возрастом перешагнувшим тридцатилетие.Когда же мы перестанем восхищаться своими планами, а не итогами этих планов. Да, мы попали в восьмёрку, ну и что? По словам многих здесь отметившихся, наша команда достойна большего. Вот она пусть и добивается этого, а мы,я надеюсь, этому порадуемся!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 09:18

      Любой стиль хорош если он дает результат.

      1
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      Рейтинг: +232

      hofman 4 июля 2018, 00:16

      Мнение конечно у все разное. Япония больше подошла бы на эту рооь

      -1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 июля 2018, 22:44

      Всё это "новое" здорово напоминает хорошо забытое старое. Например Грецию - 2004.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Кlaksvikar Ittrotarselag 3 июля 2018, 22:49

      Или Исландию не так давно.

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Кlaksvikar Ittrotarselag 4 июля 2018, 01:12

      Что в чате КП сотку не забираешь , а здесь ?

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