Бехрами: «Сборные России и Швеции – это новое поколение футбола»

Полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швеции (0:1) сравнил шведов со сборной России, назвав их новым поколением.

– Мы делали все, что могли. Стиль шведов – играть от защиты и убегать в контратаки. Физически они были сильнее. Где-то нам не хватало пространства, но мы пробовали все – это самое главное.

– Как Вам сборная России на этом турнире?

– Они играют, как шведы: упорно трудятся, сражаются, виден командный дух. И мы видели, как важен этот дух, отношение к футболу. Таково новое футбольное поколение.

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