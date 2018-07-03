В Санкт-Петербурге бразильские болельщики продают билеты на матч Швеция – Швейцария

Несколько десятков болельщиков сборной Бразилии возле стадиона «Санкт-Петербург» продают билеты на матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Швейцарии. Большинство из них отдают билеты по цене номинала.

«Мы ждали, что здесь сыграет Бразилия. А этот матч, он… неинтересный. Не хотим заработать на билетах. Готовы отдать по номиналу, но сложно. Таких, делающих как мы, здесь куча. Вот на полуфинал точно пойдем на ваш стадион», – сказала бразильская болельщица Майра.

Перед стартом чемпионата мира планировалось, что в Санкт-Петербурге состоится игра 1/8 финала, в которой встретятся сборная, занявшая второе место в группе Е и команда, выигравшая группу F. Предположительно, это могли быть матчи Германия – Бразилия, Бразилия – Мексика или Бразилия — Швеция. Немцы не вышли из группы, а желто-зеленые сыграли мексиканцами в Самаре.

Матч Швеция – Швейцария состоится сегодня, 3 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени.