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    В Санкт-Петербурге бразильские болельщики продают билеты на матч Швеция – Швейцария

    Несколько десятков болельщиков сборной Бразилии возле стадиона «Санкт-Петербург» продают билеты на матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Швейцарии. Большинство из них отдают билеты по цене номинала.

    «Мы ждали, что здесь сыграет Бразилия. А этот матч, он… неинтересный. Не хотим заработать на билетах. Готовы отдать по номиналу, но сложно. Таких, делающих как мы, здесь куча. Вот на полуфинал точно пойдем на ваш стадион», – сказала бразильская болельщица Майра.

    Перед стартом чемпионата мира планировалось, что в Санкт-Петербурге состоится игра 1/8 финала, в которой встретятся сборная, занявшая второе место в группе Е и команда, выигравшая группу F. Предположительно, это могли быть матчи Германия – Бразилия, Бразилия – Мексика или Бразилия — Швеция. Немцы не вышли из группы, а желто-зеленые сыграли мексиканцами в Самаре.

    Матч Швеция – Швейцария состоится сегодня, 3 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    03.07.2018 16:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 июля 2018, 18:18

      Бомбардир, сколько можно делать ошибки в написании текста?


      Неужели никто не проверяет арфографически правильное написание текста...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > ivan-soccer-fan 3 июля 2018, 18:31

      Во, не только у них бывают ляпы)))
      Я в школе то на тройки учился)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > ВикторВВ 3 июля 2018, 19:02

      И где же Вы ошибку-то усмотрели, уважаемый?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Владимирыч 3 июля 2018, 19:04

      Уже исправили!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +644

      кран > ivan-soccer-fan 3 июля 2018, 20:08

      Орфографически )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > ivan-soccer-fan 3 июля 2018, 20:11

      орфографически

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 июля 2018, 17:46

      "Однажды швейцарец со шведом
      Приехали в Нижний Тагил,
      И город рабочий к обеду
      Приезжих уже хоронил.
      Швейцарец со шведом дышали
      Всего восемнадцать минут.
      Вообще-то у нас на Урале
      Железные люди живут! "

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 16:54

      Вот куда все билеты подевались,перекупы,бразильские перекупы...

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 3 июля 2018, 16:37

      Странные ребята. Они думали, что Бразилия займёт 2 место в группе?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Torvald64 3 июля 2018, 17:07

      скорее фишка в другом, написано что должны были играть в питере, бразилия и мексика, но они сыграли в самаре., почему в самаре, если изначально должны были в питере, вот вопрос

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