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  • В Санкт-Петербурге бразильские болельщики продают билеты на матч Швеция – Швейцария

В Санкт-Петербурге бразильские болельщики продают билеты на матч Швеция – Швейцария

3 июля 2018, 16:26
11

Несколько десятков болельщиков сборной Бразилии возле стадиона «Санкт-Петербург» продают билеты на матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Швейцарии. Большинство из них отдают билеты по цене номинала.

«Мы ждали, что здесь сыграет Бразилия. А этот матч, он… неинтересный. Не хотим заработать на билетах. Готовы отдать по номиналу, но сложно. Таких, делающих как мы, здесь куча. Вот на полуфинал точно пойдем на ваш стадион», – сказала бразильская болельщица Майра.

Перед стартом чемпионата мира планировалось, что в Санкт-Петербурге состоится игра 1/8 финала, в которой встретятся сборная, занявшая второе место в группе Е и команда, выигравшая группу F. Предположительно, это могли быть матчи Германия – Бразилия, Бразилия – Мексика или Бразилия — Швеция. Немцы не вышли из группы, а желто-зеленые сыграли мексиканцами в Самаре.

Матч Швеция – Швейцария состоится сегодня, 3 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Швеция Швейцария
Комментарии (11)
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Torvald64
1530625049
Странные ребята. Они думали, что Бразилия займёт 2 место в группе?
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KOLBIS
1530626058
Вот куда все билеты подевались,перекупы,бразильские перекупы...
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Par Mezan
1530629190
"Однажды швейцарец со шведом Приехали в Нижний Тагил, И город рабочий к обеду Приезжих уже хоронил. Швейцарец со шведом дышали Всего восемнадцать минут. Вообще-то у нас на Урале Железные люди живут! "
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ВикторВВ
1530631096
Бомбардир, сколько можно делать ошибки в написании текста?

Неужели никто не проверяет арфографически правильное написание текста...
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