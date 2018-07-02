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    ЧМ-2018. Бельгия сделала камбэк и забила решающий гол Японии на 94-й минуте

    Сборная Японии проиграла Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ со счетом 2:3. К середине второго тайма японцы вели со счетом 2:0. Бельгийцы сравняли счет благодаря голам защитника Яна Вертонгена и полузащитника Маруана Феллайни.

    Победный гол забил полузащитник бельгийцев Насер Шадли на 94-й минуте встречи.

    ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала

    Бельгия – Япония – 3:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Харагучи, 48; 0:2 – Инуи, 52; 1:2 – Вертонген, 69; 2:2 – Феллайни, 74; 3:2 – Шадли, 90+4.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско (Шадли, 65), Ромелу Лукаку, Эден Азар, Мертенс (Феллайни, 65).

    Япония: Кавасима, Седзи, Нагамото, Сакаи, Йосида, Сибасаки (Ямагучи, 81), Харагучи (Хонда, 81), Кагава, Инуи, Хасэбэ, Осако.

    Предупреждения: нет – Сибасаки, 40.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Результаты чемпионата мира-2018

    Самый необычный гол ЧМ-2018. Кажется, он пасовал

    Фантастический камбэк сборной Бельгии. Эмоции зашкаливают

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 22:53
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 11:10

      Японцы удивили. Все шло к дополнительному времени ,но бельгийцы вырвали победу. Классный получился матч.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 10:48

      японцы играли просто невероятно и заслуженно вели в счете но на концовку сил не хватило сдержать бельгийскую супер мощь. жаль что вылетели но бились достойно, аж глаз радуется смотреть настоящий открытый футбол.

      5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 3 июля 2018, 09:43

      Корея и Япония в своих последних матчах на Чемпионате наглядно продемонстрировали:как надо играть в Футбол.как надо биться с заведомо более сильным соперником.проявили уважение к Игре,действительно,играя,а не отбиваясь весь матч,надеясь то ли на пенальти,то ли ещё на что..

      5
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 3 июля 2018, 09:40

      я патриот,но в 1/4 Россия - Испания был самым незрелищным...есть удовлетворение,но не от игры...наша сборная напоминает греков в их еврочемпионский год...

      4
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 3 июля 2018, 09:33

      красавы бельгийцы с бразильцами будет сложнее

      1
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      Рейтинг: +232

      hofman 3 июля 2018, 09:25

      А так хотелось финала Россия-Япония.

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 3 июля 2018, 08:35

      В последние минуты матча японцы в мыслях уже были в дополнительном времени. Они дотягивали игру, а бельгийцы играли на победу и они ее заслуженно получили. По интриге, по сюжету, по накалу страстей и столкновении менталитетов - это, на мой взгляд, лучшая игра в 1/8 .

      5
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Blossiya 3 июля 2018, 09:37

      игра лучшая - согласен,поспорю,что японцы доигрывали...Хонда штрафной бил и Куртуа отбил на корнер,потом пытались с него забить,но нарвались на контратаку...это была 93 минута.Если б тянули,то корнер сыграли б назад и докатали на своей половине до конца...

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 3 июля 2018, 08:27

      Жалко япошек...

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      Рейтинг: +452

      denzillo 3 июля 2018, 08:19

      да япошек жалко- футбол показали суперский, неожиданно. Данный матч пожалуй лучший пока в 18. А нашим бездельникам надо смотреть и наматывать на черчесовский ус! Чтобы не ссались и играли в футбол уже!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 07:38

      Опять стали сушится,как с поляками,дожимать надо было,бельгийцы в шоке были...

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