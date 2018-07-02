ЧМ-2018. Бельгия сделала камбэк и забила решающий гол Японии на 94-й минуте

Сборная Японии проиграла Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ со счетом 2:3. К середине второго тайма японцы вели со счетом 2:0. Бельгийцы сравняли счет благодаря голам защитника Яна Вертонгена и полузащитника Маруана Феллайни.

Победный гол забил полузащитник бельгийцев Насер Шадли на 94-й минуте встречи.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала

Бельгия – Япония – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Харагучи, 48; 0:2 – Инуи, 52; 1:2 – Вертонген, 69; 2:2 – Феллайни, 74; 3:2 – Шадли, 90+4.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско (Шадли, 65), Ромелу Лукаку, Эден Азар, Мертенс (Феллайни, 65).

Япония: Кавасима, Седзи, Нагамото, Сакаи, Йосида, Сибасаки (Ямагучи, 81), Харагучи (Хонда, 81), Кагава, Инуи, Хасэбэ, Осако.

Предупреждения: нет – Сибасаки, 40.

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