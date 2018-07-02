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  • ЧМ-2018. Бельгия сделала камбэк и забила решающий гол Японии на 94-й минуте

ЧМ-2018. Бельгия сделала камбэк и забила решающий гол Японии на 94-й минуте

2 июля 2018, 22:53
76

Сборная Японии проиграла Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ со счетом 2:3. К середине второго тайма японцы вели со счетом 2:0. Бельгийцы сравняли счет благодаря голам защитника Яна Вертонгена и полузащитника Маруана Феллайни.

Победный гол забил полузащитник бельгийцев Насер Шадли на 94-й минуте встречи.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала

Бельгия – Япония – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Харагучи, 48; 0:2 – Инуи, 52; 1:2 – Вертонген, 69; 2:2 – Феллайни, 74; 3:2 – Шадли, 90+4.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско (Шадли, 65), Ромелу Лукаку, Эден Азар, Мертенс (Феллайни, 65).

Япония: Кавасима, Седзи, Нагамото, Сакаи, Йосида, Сибасаки (Ямагучи, 81), Харагучи (Хонда, 81), Кагава, Инуи, Хасэбэ, Осако.

Предупреждения: нет – Сибасаки, 40.

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Фантастический камбэк сборной Бельгии. Эмоции зашкаливают

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Япония Бельгия
Комментарии (76)
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VVM1964
1530561414
Всех , кто смотрел этот МАТЧ поздравляю - это был настоящий " его величество ФУТБОЛ " . Спасибо командам за доставленное удовольствие , конечно жаль Японцев , но теперь нас ждет супер матч - Бразилия - Бельгия .
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Ganesse
1530561521
Мощный матч с обеих сторон. Возможно лучший на этой стадии.
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Kulima
1530561540
Бельгийцы молодцы, что не опустили руки. Жаль прощаться с японцами, очень непредсказуемая и интересная команда, но выходит сильнейший. Отличный матч, с нетерпением жду Бразилия-Бельгия
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МВС
1530561793
Вот это футбол!!!а не аморфное перекатывание мяча 120 минут днём ранее!Япония не заслужила такого поражения.жестко с ней обошлась Фортуна.может,за матч с поляками наказала..лучший тайм Чемпионата.
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Рубик Докоян
1530562267
Тот случай, когда к проигравшим нет претензий. Обе команды выдали футбол, который хочется смотреть и наслаждаться им. Интриги и драмы в этом матче было предостаточно. Команды продемонстрировали как надо играть в футбол, используя свои возможности и мастерство. Можно аплодировать стоя за такой футбол !
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CskaMoscovv
1530562375
Японцы молодцы, жаль конечно их. Чуть-чуть дотерпеть и матч перешёл бы в доп. время. И к сожалению пропустили победный гол из-за собственной ошибки, соперник наказал за это моментально. В общем, чуть не случилась очередная сенсация.
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Project Бабангида
1530562681
печальное зрелище , когда самурая на глазах превращают в гейшу
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cska-62
1530562807
Бельгия – Япония 3:2 (0:0) Фантастический матч! Весь первый тайм бельгийская сборная как явный фаворит атаковала. С такими игроками атаки, как Эден Азар, Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Мертенс и Карраско это совсем не удивительно. Однако откровенно выпадал из игры Мертенс, а Карраско слишком много ошибался. Счёт так и не был открыт в первом тайме, хотя пара моментов у бельгийцев была. Японцы играли строго и организованно, применяя периодически даже высокий прессинг, но об атаках даже говорить не приходилось. В начале же второго тайма произошло невообразимое. На 48 минуте Харагучи воспользовался ошибкой защитника Вертонгена и открыл счёт в матче, а на 52 Инуи дальним мастерским ударом увеличил преимущество японцев до двух мячей! На 65 минуте у бельгийцев последовали сразу две замены. Крайне неудачно игравшего Мертенса заменил Феллайни, а вместо Карраско вышел Шадли. Замены сработали. На 69 минуте Вертонген исправил свою ошибку в защите, забив уникальный мяч головой «парашютом», который вообще редко можно увидеть в футболе, на 74 минуте Феллайни головой с навеса в штрафную сравнял счёт, а победный для бельгийцев гол забил уже в добавленное арбитром встречи время Шадли, когда Лукаку мастерски пропустил ему мяч под удар. Нужно отметить, что просто чудеса в конце встречи творил вратарь японцев Кавасима, отбивая просто «мёртвые» мячи. Но и это японцев не спасло. Класс есть класс. И своевременные и удачные замены помогли сборной Бельгии избежать вылета. Уверен, что сборная Японии сегодняшним матчем может гордиться, несмотря на горечь поражения. Они играли сегодня с одной из сильнейших сборных мира, и одним из претендентов на самое высокое в чемпионате мира место! В предстоящем противостоянии Бразилия – Бельгия, как я уже писал, фаворита не будет!
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prezent2017
1530564195
Вот игра, так игра. Не вчерашний автобусный понос.
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Krossmen73
1530584272
Очень очень симпатичная сборная у Японии приезжала к нам.Теперь уже в прошедшем времени.Жаль их и успехов им.Бельгийцам же тщательно провести анализ достоинств и слабостей бразильцев и дать им настоящий бой на поле!С таким составом бельгийцы вполне способны пройти дальше.Да и поинтересней они смотрятся чем латиносы(не в обиду им сказано).Спасибо и Бельгии и Японии за яркое зрелище!Такие матчи попадают в историю!
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