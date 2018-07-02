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    Ростовчанин продает мяч с автографами бразильских игроков за 150 тысяч

    Житель Ростова-на-Дону Артем выставил на продажу в интернете мяч с автографами игроков сборной Бразилии: полузащитников Фернандиньо и Филиппе Коутиньо и нападающего Неймара. Также на нем есть подпись экс-форварда «пентакампеонес» Роналдо. Ростовчанин просит за свой товар 150 тысяч рублей.

    «Продаю. Я работаю в отеле, где проживала сборная Бразилии. У команды был матч со Швейцарией, они трое суток жили в отеле. У меня есть фото их автографов – Роналдо, Неймара, Фернандиньо, Коутиньо. Я не футбольный фанат. Было интересно, но деньги нужнее», – сказал Артем.

    По словам мужчины, с ним уже связались несколько человек. Он отметил, что готов торговаться.

    Источник: ТАСС

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    02.07.2018 18:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 июля 2018, 20:06

      Нет должного размаха у парня.Хороший художник тебе за умеренную плату с сотенку мячей подписал бы...,гм !

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 июля 2018, 19:42

      бизнес есть бизнес...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 19:30

      Житель Самары,безуспешно пытается бесплатно отдать мяч с автографами игроков сборной Панамы...

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