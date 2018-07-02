Ростовчанин продает мяч с автографами бразильских игроков за 150 тысяч

Житель Ростова-на-Дону Артем выставил на продажу в интернете мяч с автографами игроков сборной Бразилии: полузащитников Фернандиньо и Филиппе Коутиньо и нападающего Неймара. Также на нем есть подпись экс-форварда «пентакампеонес» Роналдо. Ростовчанин просит за свой товар 150 тысяч рублей.

«Продаю. Я работаю в отеле, где проживала сборная Бразилии. У команды был матч со Швейцарией, они трое суток жили в отеле. У меня есть фото их автографов – Роналдо, Неймара, Фернандиньо, Коутиньо. Я не футбольный фанат. Было интересно, но деньги нужнее», – сказал Артем.

По словам мужчины, с ним уже связались несколько человек. Он отметил, что готов торговаться.