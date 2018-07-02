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    Иностранные болельщики, прибывшие на матч Бельгия – Япония, водили хороводы с казаками в аэропорту Ростова-на-Дону

    Болельщиков из разных стран, прибывших в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала чемпионата мира БельгияЯпония, ожидал дружелюбный прием.

    В аэропорту Платов иностранных фанатов встречали казачьи коллективы, поющие и играющие на народных инструментах. Болельщики из Сингапура, Японии и Колумбии присоединялись к ним и начали танцевать и водить хороводы.

    «Это здорово, весело очень, меня пригласила танцевать красивая девушка, я и пошел. Вообще в России все очень дружелюбные. А из русских песен я знаю только одну», – сказал колумбиец Хуан и начал исполнять «Калинку».

    «Мне нравится музыка, и в России хорошо. Прилетел поддержать свою сборную», – отметил болельщик из Японии Исихара Акира.

    «Думаю, счет будет 2:0 в пользу бельгийцев. В России очень атмосферно, уже попробовал вкусные вареники с картошкой», – сказал прилетевший из Бомбея Шарм Кападия.

    Матч Бельгия – Япония состоится сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ТАСС

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    02.07.2018 17:15
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