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    Юрист: «Наполи» может потребовать у «Челси» хоть 150 миллионов за Сарри»

    Юрист «Наполи» Маттиа Грассани заявил, что в нынешней ситуации клуб может потребовать у «Челси» 150 миллионов за главного тренера Маурицио Сарри.

    Несмотря на назначение Карло Анчелотти, у Сарри остается с действующий контракт с неаполитанцами до 30 июня 2020 года. По его условиям сумма отступных за тренера составляет 8 миллионов евро. Этот пункт мог быть активирован лишь до 31 мая.

    «Сарри не нужно информировать о его увольнении. Потому что с началом сезона-2018/19 команду официально возглавит другой тренер и он будет автоматически снят с этой должности.

    На данный момент Сарри все еще тренер «Наполи». Он не был уволен. Его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года. Пункт об отступных мог быть активирован до 31 мая каждого сезона.

    Поэтому сейчас данный пункт не имеет силы. «Наполи» может потребовать хоть 150 миллионов евро, поэтому нам нужно это обсудить», – сказал Грассани.

    Источник: Football Italia

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    02.07.2018 16:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 2 июля 2018, 19:02

      Наполи уволил же Сарри?! Какой еще,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 июля 2018, 18:47

      не слишком ли губищу раскатали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 2 июля 2018, 16:52

      Абрамович вам за эти день опилок продаст и вы не поймете как, и зачем купили столько))

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