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    Черчесов: «Мои хлопцы – мужчины»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1; 4:3 – по пенальти) и выход в четвертьфинал.

    – На трибунах орали «Молодцы» и «Мужики». Каким бы словом вы охарактеризовали команду?

    – Мужчины. Мужчины – это мужчины. Мои хлопцы – мужчины.

    – Что нужно сделать, чтобы восстановить команду к четвертьфиналу?

    – Есть вещи наработанные. Понятно, что 120 минут за одну секунду не выбросишь. Медицинский штаб проверяет наших футболистов, делает анализы, чтобы было понятно, что у них в организмах творится. Надеюсь, наш сегодняшний соперник тоже 120 минут отыграет, чтобы как-то выровнять эту ситуацию. И внутренние резервы еще никто не отменял.

    – Начиная с сегодняшнего дня, насколько убедительно вы должны говорить с игроками?

    – Мы никого не просим что-то делать. Если изнутри не прочувствует, результата не будет. Мы никого не просим, а убеждаем, что так будет правильно. Сегодняшний матч показал, что на минуту быстрее будут убеждаться, чем раньше. Ребята умные, схватывают быстро. Главное – правильно им подать.

    Соперником россиян по 1/4 финала станет победитель пары ХорватияДания.

    Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2018 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2018, 00:49

      Мужики, Мужики - прям тот самый Бердыевский Ростов показали, бились все 120 минут от души.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 2 июля 2018, 00:02

      Черчесов правильно предсказал насчет 120 минут у хорватов=)

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Gek Dement 2 июля 2018, 06:05

      Ага,а на пендалях,как знал,что все так закончится,стоял спокойный как удав...у сборной России появился свой доктор Браун?...Нервы у него конечно стальной канат...

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 1 июля 2018, 21:49

      Макаренко!)))

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июля 2018, 21:32

      Мужики

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