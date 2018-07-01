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Черчесов: «Мои хлопцы – мужчины»

1 июля 2018, 21:23
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1; 4:3 – по пенальти) и выход в четвертьфинал.

– На трибунах орали «Молодцы» и «Мужики». Каким бы словом вы охарактеризовали команду?

– Мужчины. Мужчины – это мужчины. Мои хлопцы – мужчины.

– Что нужно сделать, чтобы восстановить команду к четвертьфиналу?

– Есть вещи наработанные. Понятно, что 120 минут за одну секунду не выбросишь. Медицинский штаб проверяет наших футболистов, делает анализы, чтобы было понятно, что у них в организмах творится. Надеюсь, наш сегодняшний соперник тоже 120 минут отыграет, чтобы как-то выровнять эту ситуацию. И внутренние резервы еще никто не отменял.

– Начиная с сегодняшнего дня, насколько убедительно вы должны говорить с игроками?

– Мы никого не просим что-то делать. Если изнутри не прочувствует, результата не будет. Мы никого не просим, а убеждаем, что так будет правильно. Сегодняшний матч показал, что на минуту быстрее будут убеждаться, чем раньше. Ребята умные, схватывают быстро. Главное – правильно им подать.

Соперником россиян по 1/4 финала станет победитель пары ХорватияДания.

Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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пряник929
1530469953
Мужики
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1530470974
Макаренко!)))
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Gek Dement
1530478946
Черчесов правильно предсказал насчет 120 минут у хорватов=)
Ответить
FanatSerj
1530481771
Мужики, Мужики - прям тот самый Бердыевский Ростов показали, бились все 120 минут от души.
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