Матюиди: «Мбаппе – это феномен, гений»

Полузащитник сборной Франции Блейз Матюиди оценил игру своего партнера Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Аргентины (4:3). Хавбек назвал форварда гением.

«Он – феномен, у меня нет слов, чтобы сказать, насколько он великолепен. Рядом с нами играет гений», – считает Матюиди.

В следующем раунде французы сыграют с уругвайцами.

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