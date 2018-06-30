Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «В матче с Испанией хотим показать результат, который для большинства станет шоком»

Дзюба: «В матче с Испанией хотим показать результат, который для большинства станет шоком»

30 июня 2018, 13:48
34

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией.

– В матче с Испанией вы будете противостоять таким известным защитникам, как Серхио Рамос и Жерар Пике. Ждете встречи с ними?

– Конечно. Только играя с лучшими, ты можешь оценить свой уровень. Я с нетерпением жду этого поединка, уверен, он запомнится на всю жизнь. Посмотрим, кто кого.

– Сборная Испании на этом турнире показывает не самую уверенную игру. Считаете ли вы, что она является уязвимой для российской команды?

– Не согласен с этим. Она подтверждает, что является топ-командой, а в ее оборонительной линии выступают игроки из «Реала» и «Барселоны». Сейчас уже нет права на ошибку. Думаю, испанцы будут значительно более сконцентрированными и агрессивными, но мы будем искать их слабые стороны. Главное, что футболисты сборной России понимают, что им самим необходимо в этой встрече: терпеть, искать и реализовывать свои моменты, быть единым целым. Нам нужно проделать огромную работу, но фаворитом остается «красная фурия».

Для нас это матч всей жизни, мы должны умереть на поле и сыграть на 200-300 процентов. Только тогда у нас появится шанс победить. Мы живем этой мечтой и хотим показать результат, который для большинства станет шоком.

Матч Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Источник: RT
Чемпионат мира Испания Россия Дзюба Артем
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
magistr333
1530355793
на 0-10 намекает
Ответить
Vickont
1530356262
Надеюсь, это будет позитивный шок
Ответить
Cupota
1530356539
Как Ямайка с Аргентиной Пролетают над Москвою Лео Месси и Кристина Они оба недовольны Держит Дзюба Кубок мира И Черчесов Кубок держит Мы им всем купили Кубки Чтобы было не обидно
Ответить
Catastrofa
1530358098
Просрете с двузначным счетом что ли ?
Ответить
Mazzola
1530358463
Не хвались идя в рать, а хвались идя с рати.
Ответить
dyema
1530360192
Да покажите просто достойною игру и никто в вас "камень" не бросит
Ответить
polt
1530360592
"... результат, который для большинства станет шоком." Крупное поражение-шок, выигрыш-шок. Дзюба прав.
Ответить
AHTUNGBOL
1530361208
Почему шок? Все уже давно привыкли, к сожалению...
Ответить
Урия Гип
1530365353
Шокировать нас трудно.
Ответить
zigbert
1530370667
Никто не осудит за поражение, если наши футболисты отдадут все свои силы. Не прекращая биться до последней секунды.
Ответить
Главные новости
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
3
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
5
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
10
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
18
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+