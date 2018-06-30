Дзюба: «В матче с Испанией хотим показать результат, который для большинства станет шоком»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией.

– В матче с Испанией вы будете противостоять таким известным защитникам, как Серхио Рамос и Жерар Пике. Ждете встречи с ними?

– Конечно. Только играя с лучшими, ты можешь оценить свой уровень. Я с нетерпением жду этого поединка, уверен, он запомнится на всю жизнь. Посмотрим, кто кого.

– Сборная Испании на этом турнире показывает не самую уверенную игру. Считаете ли вы, что она является уязвимой для российской команды?

– Не согласен с этим. Она подтверждает, что является топ-командой, а в ее оборонительной линии выступают игроки из «Реала» и «Барселоны». Сейчас уже нет права на ошибку. Думаю, испанцы будут значительно более сконцентрированными и агрессивными, но мы будем искать их слабые стороны. Главное, что футболисты сборной России понимают, что им самим необходимо в этой встрече: терпеть, искать и реализовывать свои моменты, быть единым целым. Нам нужно проделать огромную работу, но фаворитом остается «красная фурия».

Для нас это матч всей жизни, мы должны умереть на поле и сыграть на 200-300 процентов. Только тогда у нас появится шанс победить. Мы живем этой мечтой и хотим показать результат, который для большинства станет шоком.

Матч Испания – Россия состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 по московскому времени.