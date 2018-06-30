Игроки «Челси» обеспокоены ситуацией с новым тренером

Футболисты «Челси» крайне обеспокоены ситуацией с назначением нового главного тренера. Ожидается, что Антонио Конте покинет свой пост, однако руководство клуба пока ни слова не сказало игрокам, кто будет готовить их к новому сезону.

9 июля футболисты «Челси», не участвующие в чемпионате мира-2018, должны прибыть на тренировочную базу синих в Кобхэме. А через три недели они отправятся в летний тур в австралийский Перт прежде чем сыграть против «Интера» в Ницце.

Полузащитник команды Виктор Мозес публично заявил о разочарованиях игроков. На вопрос, когда он планирует вернуться в «Челси», он ответил: «Я еще не знаю, если честно. Сегодня вечером я могу позвонить в клуб и узнать, в какой срок мне нужно прибыть».