Бердыев – о Чико: «Давно искали опытного защитника, способного руководить обороной»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о причинах выбора в пользу защитника «Гранады» Чико Флореса, с которым накануне был подписан контракт. Соглашение рассчитано до 2020 года.

«Мы давно искали опытного защитника, который бы понимал, как правильно играть в защите и руководить обороной. Было много вариантов, но тех, кто руководит всей обороной, было мало.

Прежде всего, нужен был опыт. Опыт выступлений и та школа, которая у центральных защитников в Испании, потому что оборона построена на тактической выучке. Это очень дорогого стоит, и таких защитников найти очень сложно.

Нам нужна смена Сесару Навасу, хотя мы надеемся, что с Сесаром тоже продлим на какой-то срок», – заявил Бердыев.

В минувшем сезоне Чико принял участие в 29 матчах Сегунды.