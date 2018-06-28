ЧМ-2018. Тунис обыграл Панаму и впервые победил на турнире 

Сборная Туниса обыграла Панаму в матче 3-го тура группового этапа ЧМ со счетом 2:1.

Тунис набрал 3 очка и занял третью строчку в турнирной таблице. Панама проиграла все матчи и осталась на последней строчке.

Чемпионат мира-2018. Группа G. 3-й тур

Панама – Тунис – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мерия (в свои ворота), 33; 1:1 – Ф. Бен-Юссеф, 51; 1:2 – Хазри, 66.

Панама: Пенедо, Эскобар, Р. Торрес (Техада, 56), Мачадо, Овалье, Гомес, Барсенас, Авила (Арройо, 81), Годой, Х. Родригес, Г. Торрес (Каммингс, 46).

Тунис: Матлути, Мерия, Хаддади, Бедуи, Нагез, Сасси (Бадри, 46), Схири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Срарфи, 88), Шаалали, Слити (Халиль, 76).

Предупреждения: Авила, 78; Гомес, 80 – Сасси, 44; Бадри, 71; Шалали, 90+3.

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