Назначение Сарри обойдется «Челси» в 37 миллионов

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжает оставаться основным кандидатом на аналогичный пост в «Челси».

Лондонский клуб потратит на назначение 59-летнего итальянца в общей сложности 37 миллионов евро. Сюда входят 5 миллионов евро за выкуп контракта тренера у «Наполи». 11 миллионов будут выплачены нынешнему главному тренеру «Челси» Антонио Конте и его помощникам за досрочное расторжение их контрактов.

Сарри будет получать 6 миллионов евро в год, соглашение будет рассчитано на 3 года. Еще 3 миллиона «Челси» потратит на различные комиссионные выплаты агентам.