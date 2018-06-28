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Назначение Сарри обойдется «Челси» в 37 миллионов

28 июня 2018, 11:15
5

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри продолжает оставаться основным кандидатом на аналогичный пост в «Челси».

Лондонский клуб потратит на назначение 59-летнего итальянца в общей сложности 37 миллионов евро. Сюда входят 5 миллионов евро за выкуп контракта тренера у «Наполи». 11 миллионов будут выплачены нынешнему главному тренеру «Челси» Антонио Конте и его помощникам за досрочное расторжение их контрактов.

Сарри будет получать 6 миллионов евро в год, соглашение будет рассчитано на 3 года. Еще 3 миллиона «Челси» потратит на различные комиссионные выплаты агентам.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Наполи Конте Антонио Сарри Маурицио
Комментарии (5)
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Dizayner
1530174521
его же из Наполи уволили, не? зачем же контракт выкупать?
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Shak71
1530176763
куда катимся...уже тренера-середняка подписать - под 50 лямов стоит!
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Alex Molchanov
1530177773
Не думаю что Сарри стоит столько денег и не факт что у него получится в "Челси".)) Пока мне видется что эти деньги просто на ветер.)))
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Аристократ Олжик
1530194005
Не кисло . . .
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vladimir-7
1530194265
Без выкупа контракта на С.Черчесова намного дешевле обойдётся приобретение тренера для Челси.
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