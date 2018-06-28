Немецкий болельщик оскорбил Озила после поражения от Кореи. Футболист ответил тем же

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил после поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Южной Кореей устроил перепалку с болельщиком своей национальной команды.

После финального свистка, когда футболист покидал поле, перед входом в раздевалки один из болельщиков немецкой команды оскорбил Озила, который ответил ему тем же. Это переросло в словесную перепалку, к которой присоединились другие футболисты. Озил ушел в раздевалку только после вмешательства стюардов.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Южная Корея – Германия закончился со счетом 2:0. После этой встречи немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.