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  • Немецкий болельщик оскорбил Озила после поражения от Кореи. Футболист ответил тем же

Немецкий болельщик оскорбил Озила после поражения от Кореи. Футболист ответил тем же

28 июня 2018, 10:32
15

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил после поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Южной Кореей устроил перепалку с болельщиком своей национальной команды.

После финального свистка, когда футболист покидал поле, перед входом в раздевалки один из болельщиков немецкой команды оскорбил Озила, который ответил ему тем же. Это переросло в словесную перепалку, к которой присоединились другие футболисты. Озил ушел в раздевалку только после вмешательства стюардов.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Южная Корея – Германия закончился со счетом 2:0. После этой встречи немецкая сборная покинула турнир, заняв последнее место в группе F.

Источник: The Sun
Чемпионат мира Германия Озил Месут
Комментарии (15)
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ufos73
1530171601
Года 3 назад РФС заключил сотрудничество с немцами, и Мутко сказал, что мы будем играть даже лучше Германии... Не понятно только кто кого учил )))))
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propolis
1530172987
Ну вылетели.. что теперь, не конец же света.. наша сборная каждый чемпионат обсирается и ничего.. а эти постоянно на высоких местах, так что зря болелы так..
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T_REX
1530173206
Согласен, турок худший игрок сборной Германии на этом ЧМ и это видно было еще по играм АПЛ и не понятно чем думал Лев, когда выбирал игроков, то один вечно травмированный, другой вообще целый сезон не играл, третий и четвертые тупа лавочники и т.д.
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Полная Канистра
1530173905
да уж теперь их ждёт острый словарный запас дома ВОЙНА СЛОВ И ОСКОРБЛЕНИИ
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ВикторВВ
1530175206
Второй наш Андрюша))
Ответить
orech
1530177251
это зря.
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Старикан
1530182595
Дело было так: болельщик -Спасибо за игру! Озил - Не за что! ...и их стали разнимать стюарды...))
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Мария Мария
1530188953
статистки на этом ЧМ, те игры где был Озил проиграны, единственная игра со Швецией, где Озил (все хочу мягкий знак в конце поставить)))) сидел на скамейке запасных - победа....делаем выводы
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mutabor0992
1530189569
Во обнаглел турецкая schwaine!!!Депортировать на историческую...К янычарам.
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zigbert
1530195756
Грязи будет еще много.
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