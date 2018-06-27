Каррера: «Видеть Дзюбу в «Спартаке» не хотел бы. У меня есть Зе Луиш»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что нападающие сборной России Федор Смолов и Артем Дзюба – сильные футболисты. При этом специалист отметил, что не хотел бы видеть последнего в своей команде.

«Это два абсолютно разноплановых игрока. И оба очень сильны. Они могли бы выходить на поле вместе. Думаю, это была бы очень сильная связка. А кто из них сильнее на данный момент – не берусь говорить.

Хотел бы видеть Дзюбу в «Спартаке»? Нет. У меня есть Зе Луиш», – сказал Каррера.