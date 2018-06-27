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  • Каррера: «Видеть Дзюбу в «Спартаке» не хотел бы. У меня есть Зе Луиш»

Каррера: «Видеть Дзюбу в «Спартаке» не хотел бы. У меня есть Зе Луиш»

27 июня 2018, 16:36
28

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что нападающие сборной России Федор Смолов и Артем Дзюба – сильные футболисты. При этом специалист отметил, что не хотел бы видеть последнего в своей команде.

«Это два абсолютно разноплановых игрока. И оба очень сильны. Они могли бы выходить на поле вместе. Думаю, это была бы очень сильная связка. А кто из них сильнее на данный момент – не берусь говорить.

Хотел бы видеть Дзюбу в «Спартаке»? Нет. У меня есть Зе Луиш», – сказал Каррера.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Зенит Россия Дзюба Артем Смолов Федор Зе Луиш Каррера Массимо
Комментарии (28)
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alexis02lion
1530106790
Тонко и дипломатично. После такого не вовращаются. Про Володю Быстрова вспомнить надо как он туда сюда переходил и что ему Вираж устраивал, так что не надо Дзюбинатору возвращаться, пусть у Семака доверие зарабатывает.
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DOCTOR PENALTY
1530107737
Респект Массимо!
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frizom
1530108276
С точки зрения игры Дзюба сейчас Спартаку не нужен. Зе отлично справляется с ролью столба. Да и Федун уже пару раз дипломатично сказал что не вернет Артема, и правильно сделает.
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Мары
1530109582
Красиво и дипломатично сплавил бревно дальше по реке РФПЛ. Массимо, браво !!!
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Супервайзер
1530111550
Расхваленный СМИ за игру на ЧМ Дзюба как был бревном, так и останется. Те, кто не знает его манеру игры, может быть, и удивляются. На самом деле все его действия примитивны и рассчитаны только на использование антропометрических данных.
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OfaZavr
1530112336
правильно, свои всегда лучше, тем более о Дзюбе как о игроке Спартака даже думать не стоит не то что серьезно рассуждать)
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vashinin
1530115347
заколебали напоминать об этом Д
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a_who
1530115491
Не стОит ! Массимо прав !
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Blossiya
1530115834
Нам Иуд в команде не надо. Спасибо, Массимо, за отлуп навязчивым журналистам, пытающимся пиарить Д.
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Опорник84
1530120438
Да и н.......й он нам нужен, иуда!
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