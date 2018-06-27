Рохо: «Теперь ЧМ начинается для Аргентины по-настоящему»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо стал автором победного гола в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии.

«Нам была нужна победа. Теперь чемпионат мира начинается для нас по-настоящему. Я говорил перед игрой ребятам, что забью.

После игры с Хорватией мы сплотились как никогда прежде. Этот гол я посвящаю моей семьи и команде, которая его заслужила. Вперед, Аргентина!» — сказал Рохо.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями