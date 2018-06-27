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Рохо: «Теперь ЧМ начинается для Аргентины по-настоящему»

27 июня 2018, 08:06
15

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо стал автором победного гола в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии.

«Нам была нужна победа. Теперь чемпионат мира начинается для нас по-настоящему. Я говорил перед игрой ребятам, что забью.

После игры с Хорватией мы сплотились как никогда прежде. Этот гол я посвящаю моей семьи и команде, которая его заслужила. Вперед, Аргентина!» — сказал Рохо.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями

Источник: Twitter
Чемпионат мира Аргентина Рохо Маркос
Комментарии (15)
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AZ
1530076144
Главное чтобы не закончился... Впереди Франция... Удачи!
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19831170
1530076558
Если не ошибаюсь он играл за Спартак?
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Рубик Докоян
1530077081
Так вы в группе всё это время играли понарошку ?... Ну что же, посмотрим на вас настоящих в 1/8 финала в игре с Францией.
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Александр52
1530079108
Рохо имеет право на слово. Он это доказал своей игрой.
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insider_retro
1530081074
Только игрок, прошедший горнило РФПЛ, который знает, что значит встрять и как потом выбираться, - может так сказать про игру и сплочение команды!!..))
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Bivaliy67
1530081089
И почему же вы раньше в бирюльки играли? А вообще. судейская бригада отработала, скажем так, не безупречно...
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Болельщик Реал Мадрида
1530085882
На мой взгляд, сборную Аргентины, просто за шиворот затащили в плей-офф мундиаля. Хорватам проиграли с треском, с Исландией, тоже не могли ума дать, но тут появилась сборная Нигерии, которую из-за рассиских побуждений турецкий арбитр решил унизить не назначив очевидный пенальти. Ведь именно такой точно пенальти поставили на Швайнштагере на чемпионате Европы и Германию выгнали. Очень не приятно, что из-за не выразительной игры Месси и всей Аргентины, обидели сборную Нигерии, которая была как минимум не хуже.
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Гуус
1530086936
ага начнется и закончится, ибо французы не нигирийцы и за ошибки ваши быстро накажут, ставлю на 4-1 счет в этом матче!
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OfaZavr
1530087273
ну посмотрим какими вы предстанете в плей-офф, если как вчера то может и сумеете пройти Францию а если как в первые игры группового этапа то можно будет собирать чемоданы.
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zigbert
1530174121
Трудно будет им в матче с французами. Но ничего невозможного нет.
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