Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Аргентины (2:1).

«Мы очень разочарованы. Моя команда отдала все, что могла. Во втором тайме мы играли просто отлично. Не хватило нескольких минут. Я горжусь своими игроками.

Во втором тайме показали футбол, в который мы умеем играть. Не хватило опыта – мы молодая команда. В таких матчах закаляется характер. Думаю, через несколько лет вы увидите очень сильную команду», – сказал Рор.

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