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Уткин: «Неймар теперь главный симулянт в мире»

26 июня 2018, 18:25
15

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о нападающем сборной Бразилии Неймаре. По его словам, в последнее время создается впечатление, что форвард «ПСЖ» – глубоко неуверенный в себе человек.

«Трудно бороться с представлением, что Неймар – глубоко неуверенный в себе человек. Он мечется.

Взять хоть «макароны» на голове. Хорошая история с отсылкой к Роналдо-2002: пусть говорят о прическе и не обсуждают никакие проблемы (травму и прочее). Но после первой неудачной игры прича-макароны куда-то делась. Как корова, прости господи, языком слизнула.

Шире: перешел в «ПСЖ», чтобы выйти из тени. Выдержал год. Ну как это? Кто так делает? Еще шире: вот эти его симуляции, над которыми все смеются. Он теперь главный в мире симулянт. Роналду перестали в таком качестве воспринимать. Он на самом деле редко подавал реальные поводы, но на нем это висело. Это ж из-за того, что Неймар стянул это на себя.

Ну, мешает же это образу. Продвижению, так сказать, бренда. Ну да, это не вполне футбол. Но за те вершины в карьере, которые Неймаром не покорены, за все, которые не являются собственно титулами, иначе не побороться. Потому что в соперниках – люди-бренды. Ни мировым пупсом не стать, ни любимцем старшеклассниц, ни маскулинным символом.

Но парень все это продолжает держать при себе. Неймар = инфантильность. Избыточная...» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Бразилия ПСЖ Неймар Уткин Василий
Комментарии (15)
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a-rakhmatov
1530027814
На сей раз истину прокрякал Уткин))
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ЮНик
1530029786
Вася раздражает большинство фанатов и непонятен им тем, что он прекрасно понимает футбол и при этом намного умнее орущего как потерпевший Губерниева и прочих "знатоков" с кАналов. Те, у кого в голове плещется "Охота крепкое", просто его высказывания не догоняют:" А о чем это он?" Им бы чего попроще...
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Тибер
1530029960
Хоть что то в тему сказал! )))
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батог
1530030413
Он им был всегда. И он уверен в себе!
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tesch
1530030706
факт.
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shinnik
1530030868
Талант ..не просидишь с Канделакой.. Всё прямо до изюма..
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Викос
1530031499
бесспорное утверждение. Надо Васю вернуть на первый. В счете вчерашних комментаторов это стало ясно всем.
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Cupota
1530031731
Всё равно он алкаш несдержанный!
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Правдоруб100
1530044939
Да, нет уж, Роналдо БЫЛ, ЕСТЬ и ОСТАЁТСЯ ГЛАВНЫМ СИМУЛЯНТОМ в футбольном мире!!! Мерзкий пацан....
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Александр52
1530045586
Полное разложение комментаторской братии. И не один из них не выступил с осуждением низкого уровня футбольных репортажей. За что же им платят ???
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