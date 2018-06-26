Уткин: «Неймар теперь главный симулянт в мире»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение о нападающем сборной Бразилии Неймаре. По его словам, в последнее время создается впечатление, что форвард «ПСЖ» – глубоко неуверенный в себе человек.

«Трудно бороться с представлением, что Неймар – глубоко неуверенный в себе человек. Он мечется.

Взять хоть «макароны» на голове. Хорошая история с отсылкой к Роналдо-2002: пусть говорят о прическе и не обсуждают никакие проблемы (травму и прочее). Но после первой неудачной игры прича-макароны куда-то делась. Как корова, прости господи, языком слизнула.

Шире: перешел в «ПСЖ», чтобы выйти из тени. Выдержал год. Ну как это? Кто так делает? Еще шире: вот эти его симуляции, над которыми все смеются. Он теперь главный в мире симулянт. Роналду перестали в таком качестве воспринимать. Он на самом деле редко подавал реальные поводы, но на нем это висело. Это ж из-за того, что Неймар стянул это на себя.

Ну, мешает же это образу. Продвижению, так сказать, бренда. Ну да, это не вполне футбол. Но за те вершины в карьере, которые Неймаром не покорены, за все, которые не являются собственно титулами, иначе не побороться. Потому что в соперниках – люди-бренды. Ни мировым пупсом не стать, ни любимцем старшеклассниц, ни маскулинным символом.

Но парень все это продолжает держать при себе. Неймар = инфантильность. Избыточная...» – написал Уткин в своем телеграм-канале.