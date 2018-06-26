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  • Шатов: «Зенит» – мой родной и любимый клуб. Так просто уходить из него не хотелось»

Шатов: «Зенит» – мой родной и любимый клуб. Так просто уходить из него не хотелось»

26 июня 2018, 17:43
26

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, что ему не хотелось покидать Санкт-Петербург в прошлом сезоне, однако к этому его вынудила сложившаяся ситуация. Также футболист заявил, что рад назначению Сергея Семака на пост главного тренера петербургской команде.

Вторую часть прошлого сезона Шатов провел в аренде в «Краснодаре».

– Когда стало понятно, что Манчини уходит, вы сразу поняли, что возвращаетесь?

– Конечно, я думаю, если бы главный тренер оставался, то и смысла возвращаться бы не было. Биться в стену, тем более, уже после отказа... Скорее всего, я бы остался в «Краснодаре». Была сумма выкупа, которую они были готовы заплатить. Но в личной беседе с руководством клуба я сразу признавался, что если в «Зените» произойдут очередные перемены, то я вернусь домой. Потому «Зенит» и Петербург я считаю своим домом. Здесь появилась моя семья, растут мои дети.

«Зенит» – мой родной и любимый клуб, и так просто уходить из него не хотелось. И слава богу, что новый шанс и возможность надеть эту майку появились. Я даже когда перед первым товарищеским матчем получил форму, посмотрел на нее и сказал: «Ну вот же! Вот же оно, мое!»

– Назначение Семака – это было приятное удивление?

– Конечно, приятно. Ну а как? Все знают Богданыча. Он добрый и порядочный человек, хороший тренер, что он доказал в «Уфе». Команда, которая никогда не боролась за какие-то высокие места, а скорее наоборот, теперь будет играть в Лиге Европы, а не бороться за выживание. Он знает «Зенит», знает всех, знает город, и его любят болельщики.

Я в Питере общался со многими людьми в каких-то обычных ситуациях – в торговых центрах, автосалонах, где-то еще. И многие говорили, что в следующем сезоне им нужен даже не столько результат, но команда, которая будет биться и отдаваться на поле, а результат вторичен. Конечно, мы будем биться, но постараемся достичь и результата тоже. Потому что нельзя быть спортсменом, игроком «Зенита», и не ставить самых высоких целей.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег
Комментарии (26)
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Lenin26
1530024821
Кто бы ,что не говорил,но именно такие игроки должны играть в клубе!!!не те что контрактом привязаны к Зениту ,а те кто душой болеет за клуб.Только такие команды могут творить чудеса.Рад твоему возвращению,скорее набирай форму и радуй нас своей игрой,а мы в свою очередь будем поддерживать тебя,как с трибун,так и у экранов TV)
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mab1011
1530028611
Если бы не смена в 2013 году курса "безумного финансирования" Анжи -сейчас пел-бы дифирамбы Керимову и там росли твои дети. Потренировался в ЦСКА, сбежал в Анжи, лизнул Богданыча- далеко пойдешь...
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_Kesh_Suntar_
1530030068
Вот г****, оставил любимый клуб без ЛЧ! Это как сук**** понять!
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shinnik
1530031469
Да., приятное,в общем,вью.. нормального человека.. Которого ждут..,да х. с ним со " ждут"... Ему.можно.верить.
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prezent2017
1530032490
Рассказывай, предатель. За бабки крутые испугался. Я бы его пнул под зад.
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Обер-КанцлерЪ
1530035272
Не нужен в команде. Зенит без тебя справится. И Краснодару получается тоже не нужен (был бы реально нужен - уговорили бы остаться). Возвращайся в Анжи и сиди там до 40 лет.
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smersh45
1530035774
если это сказано от чистого сердца , очень рад , добро пожаловать домой !!! успехов !!!
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iBragim2102
1530051295
твоё любимое бабло Шатов.
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Evgeniy32
1530086395
Рад, что Олег возвращается домой. И читая предыдущие комментарии, прихожу к выводу, что многие считают Олега предателем, который забил гол своей родной команде. Ребята, он делал свою работу, или Вы считаете, что ему нужно было играть в пол силы? Или не выходить на игру? Что за чушь, Зенит не попал в ЛЧ только благодаря Манчини и Фурсу, игроков винить не нужно.
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Мары
1530110314
В принципе мне, как зенитовскому антагонисту как то пофиг как питерцы будут играть в следующем сезоне.Соглашусь с предыдущим комментатором, что осадочек у болельщиков остался. А с другой стороны, что было делать парню ? В отличии от такого же Дзюбы, он в вечной любви не клялся и не предавал в этом плане.Манчини ему сказал, что он не интересен команде и у Шатова всё ниже плинтуса ушло.От того и голу в ворота Зенита радовался.Сейчас же у Богданыча рассчитывает получить шанс и мне думается , что Сергей его даст.Хорошими исполнителями не разбрасываются.
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