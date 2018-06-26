Шатов: «Зенит» – мой родной и любимый клуб. Так просто уходить из него не хотелось»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал, что ему не хотелось покидать Санкт-Петербург в прошлом сезоне, однако к этому его вынудила сложившаяся ситуация. Также футболист заявил, что рад назначению Сергея Семака на пост главного тренера петербургской команде.

Вторую часть прошлого сезона Шатов провел в аренде в «Краснодаре».

– Когда стало понятно, что Манчини уходит, вы сразу поняли, что возвращаетесь?

– Конечно, я думаю, если бы главный тренер оставался, то и смысла возвращаться бы не было. Биться в стену, тем более, уже после отказа... Скорее всего, я бы остался в «Краснодаре». Была сумма выкупа, которую они были готовы заплатить. Но в личной беседе с руководством клуба я сразу признавался, что если в «Зените» произойдут очередные перемены, то я вернусь домой. Потому «Зенит» и Петербург я считаю своим домом. Здесь появилась моя семья, растут мои дети.

«Зенит» – мой родной и любимый клуб, и так просто уходить из него не хотелось. И слава богу, что новый шанс и возможность надеть эту майку появились. Я даже когда перед первым товарищеским матчем получил форму, посмотрел на нее и сказал: «Ну вот же! Вот же оно, мое!»

– Назначение Семака – это было приятное удивление?

– Конечно, приятно. Ну а как? Все знают Богданыча. Он добрый и порядочный человек, хороший тренер, что он доказал в «Уфе». Команда, которая никогда не боролась за какие-то высокие места, а скорее наоборот, теперь будет играть в Лиге Европы, а не бороться за выживание. Он знает «Зенит», знает всех, знает город, и его любят болельщики.

Я в Питере общался со многими людьми в каких-то обычных ситуациях – в торговых центрах, автосалонах, где-то еще. И многие говорили, что в следующем сезоне им нужен даже не столько результат, но команда, которая будет биться и отдаваться на поле, а результат вторичен. Конечно, мы будем биться, но постараемся достичь и результата тоже. Потому что нельзя быть спортсменом, игроком «Зенита», и не ставить самых высоких целей.