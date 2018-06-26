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    Баннер с усами Черчесова сняли со здания Гостиного двора в Санкт-Петербурге

    В Санкт-Петербурге сняли баннер с изображением усов главного тренера сборной России Станислава Черчесова со здания Гостиного двора, сообщает «Росбалт».

    Произошедшее не связано с проигрышем российской команды в третьем туре сборной Уругвая. Баннер сняли еще днем перед матчем.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2018 06:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:23

      Сняли вовремя.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 июня 2018, 13:05

      ху..придумали с этими усами..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июня 2018, 12:28

      таким банером только детишек пугать усатый Бармалей отдает честь Буратиньо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2018, 11:49

      "Баннер сняли еще днем перед матчем"...они что то знали)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:21

      Черчесов пора выговаривать начинать! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 26 июня 2018, 10:00

      Сработали на опережение...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 26 июня 2018, 09:15

      Программа выполнена.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 июня 2018, 08:20

      Черчесова необходимо ещё снять с должности главного тренера
      сборной РФ по футболу и назначать его только тренером вратарей
      команды из аула.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 26 июня 2018, 08:24

      Подожди, вот обыграют таких же никаких испанцев. Уже не наклеенными усами предложат поддерживать сборную, а всем мужикам побриться на голо... Интуиция мне подсказывает, ( решение ведь будут принимать футбольные митрофанушки) что его оставят до Евро-2020г.

      3
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      Рейтинг: +56

      Serenya16 26 июня 2018, 08:13

      Вот поэтому и проиграли )))))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 июня 2018, 07:54

      А шо так, усы уже отклеились ?... Не надо всенародной эйфории при диарее, до туалета не успеете добежать и загадите все дворы...

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