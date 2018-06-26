Баннер с усами Черчесова сняли со здания Гостиного двора в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сняли баннер с изображением усов главного тренера сборной России Станислава Черчесова со здания Гостиного двора, сообщает «Росбалт».

Произошедшее не связано с проигрышем российской команды в третьем туре сборной Уругвая. Баннер сняли еще днем перед матчем.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

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