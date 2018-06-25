Фалькао: «С детства мечтал забить гол на чемпионате мира»

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао счастлив, что ему удалось забить гол на чемпионате мира-2018 в России. Случилось это во вчерашнем матче второго тура группового этапа с командой Польши.

«Мечтал забить такой гол, и это произошло. Я доволен этой победой, игрой команды, всеми футболистами.

И, конечно же, очень рад тому, что мне удалось забить гол. Я с самого детства ждал этого момента. Очень долго ждал. И это произошло», – приводит слова Фалькао AFP.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Польша – Колумбия завершился со счетом 0:3.