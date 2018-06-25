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    Фалькао: «С детства мечтал забить гол на чемпионате мира»

    Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао счастлив, что ему удалось забить гол на чемпионате мира-2018 в России. Случилось это во вчерашнем матче второго тура группового этапа с командой Польши.

    «Мечтал забить такой гол, и это произошло. Я доволен этой победой, игрой команды, всеми футболистами.

    И, конечно же, очень рад тому, что мне удалось забить гол. Я с самого детства ждал этого момента. Очень долго ждал. И это произошло», – приводит слова Фалькао AFP.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Польша – Колумбия завершился со счетом 0:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 10:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -23

      kaop88 25 июня 2018, 11:00

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 10:57

      Да уж,это все в историю входит...Мечты сбываются Радамель,поздравляю!!!...

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 25 июня 2018, 10:20

      Ошибался-таки Валерка, Фалькао к нам приехал)

      0
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