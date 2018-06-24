ЧМ-2018. Польша разгромно проиграла Колумбии и вылетела с турнира

Польша проиграла Колумбии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ со счетом 0:3.

Голы забили защитник Йерри Мина и форварды Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо.

Польша не набрала ни одного очка в двух матчах и идет на последнем месте в группе. У Колумбии, которая идет третьей, – три очка. У сборных Сенегала и Японии – по четыре. Они занимают первое и второе места соответственно.

ЧМ-2018. Групповой этап. 2-й тур. Группа Н

Польша – Колумбия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мина, 40; 0:2 – Фалькао, 70; 0:3 – Куадрадо, 75.

Польша: Щенсны, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Берешински (Теодорчик, 72), Пищек, Гуральски, Крыховьяк, Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар (Урибе, 32), Хамес, Куадрадо, Кинтеро (Лерма, 73), Фалькао (Бакка, 78).

Предупреждения: Беднарек, 61; Горалски, 85 – нет.

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