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    ЧМ-2018. Польша разгромно проиграла Колумбии и вылетела с турнира

    Польша проиграла Колумбии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ со счетом 0:3.

    Голы забили защитник Йерри Мина и форварды Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо.

    Польша не набрала ни одного очка в двух матчах и идет на последнем месте в группе. У Колумбии, которая идет третьей, – три очка. У сборных Сенегала и Японии – по четыре. Они занимают первое и второе места соответственно.

    ЧМ-2018. Групповой этап. 2-й тур. Группа Н

    Польша – Колумбия – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мина, 40; 0:2 – Фалькао, 70; 0:3 – Куадрадо, 75.

    Польша: Щенсны, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Берешински (Теодорчик, 72), Пищек, Гуральски, Крыховьяк, Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).

    Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар (Урибе, 32), Хамес, Куадрадо, Кинтеро (Лерма, 73), Фалькао (Бакка, 78).

    Предупреждения: Беднарек, 61; Горалски, 85 – нет.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Почему вылет Польши – это сенсация

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 22:54
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 12:18

      Польша вообще ничего не показала, колумбийцы давили их прилично и результат вполне закономерен. не ожидал что Польша окажется худшей в этой группе.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 11:18

      Неожиданное поражение сборной Польши.

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      Рейтинг: +260

      Burtaze 25 июня 2018, 08:30

      какая прелесть...нечего шляхам на нашей земле побеждать...чемодан..аэропорт...варшава...

      0
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      Рейтинг: +127

      СиБЕЕРяк 25 июня 2018, 08:05

      То, что пшеки вылетели, не может не радовать. Теперь Англия в стыках поскорее бы отсеялась! Остальным удачи... Нашим в первую очередь.

      2
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 25 июня 2018, 07:40

      Великие Пшеки вылетели??? ахах))) ещё раз одно доказательство, что все эти якобы "великие звёзды", в том числе и Левандовски, ничто, когда нет командной игры.... что Месси, что Салах)

      3
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 25 июня 2018, 07:10

      Колумбия в этом матче билась на смерть , молодцы !

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 25 июня 2018, 06:36

      Красавцы Колумбийцы!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 июня 2018, 06:21

      А Леванда и не такой уж и бомбардировщик. Так, лёгкий штурмовик.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 июня 2018, 05:32

      Да уж, как-то пше не очень всё...

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 июня 2018, 04:34

      Осталось только японцам проиграть.

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