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  • ЧМ-2018. Польша разгромно проиграла Колумбии и вылетела с турнира

ЧМ-2018. Польша разгромно проиграла Колумбии и вылетела с турнира

24 июня 2018, 22:54
45

Польша проиграла Колумбии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ со счетом 0:3.

Голы забили защитник Йерри Мина и форварды Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо.

Польша не набрала ни одного очка в двух матчах и идет на последнем месте в группе. У Колумбии, которая идет третьей, – три очка. У сборных Сенегала и Японии – по четыре. Они занимают первое и второе места соответственно.

ЧМ-2018. Групповой этап. 2-й тур. Группа Н

Польша – Колумбия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мина, 40; 0:2 – Фалькао, 70; 0:3 – Куадрадо, 75.

Польша: Щенсны, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Берешински (Теодорчик, 72), Пищек, Гуральски, Крыховьяк, Рыбус, Зелиньски, Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар (Урибе, 32), Хамес, Куадрадо, Кинтеро (Лерма, 73), Фалькао (Бакка, 78).

Предупреждения: Беднарек, 61; Горалски, 85 – нет.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Почему вылет Польши – это сенсация

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Польша Колумбия
Комментарии (45)
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Army_Fan
1529870180
Ляхи мертвечина и наркобаронам надо обыгрывать Сенегал
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Старикан
1529870208
Колумбийцы красавцы - опустили шляхов по полной!
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Munez89
1529870238
Земля русская припомнила полякам их негатив! Их даже не пи..и, но они все равно едут домой)))
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3a zenit
1529870270
в уевропу ляхи!
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Yev
1529870419
Редко болею не "за", "против", но это был как раз тот случай. Терпеть не могу этих надменных вЕликих пшэхов. Рад что этот попугай-левондовски никакой. Кстати, ещё одно доказательство того, что не важно сколько и в каких клубах играют игроки сборной, важна командная игра! Колумбия просто восхитила, молодцы! А Польша - домой, яблоки опрыскивать:)
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Marley Bob
1529870504
Колумбия шикарна!вот как должна играть команда из Южной Америки!а не то что некоторые..
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Вомбат
1529870674
Завтра все польские СМИ будут писать в таком духе - клятым москалям было мало взорвать наше правительство в нашем же самолете, теперь они еще и отравили наших футболистов (варианты - напоили, подсунули истощивших силы проституток, навели порчу, и т.д.)
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Vickont
1529870901
Кастрюлеголовые что ли минусуют всех?)
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Cнег
1529871078
Редактора этой страницы - домой, на Украину! Не издевайтесь над Русским языком. В России вылетают ИЗ турнура! А С турнира пусть в незалежной вылетают.
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Diesel133
1529871369
Польша разочаровала после очень неплохого Евро и отлично пройденного отбора... Комментаторы ниже - вы со своей политотой уже за*бали!!!
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