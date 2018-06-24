Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов: «После матча с Турцией перестал читать прессу. Смирился, что мы худшие люди в стране»

    Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал об отношении со стороны болельщиков.

    «В Новогорске (на базе) мы находимся в вакууме. После товарищеского матча с Турцией (1:1) я перестал читать спортивные статьи.

    Смирился с тем, что мы худшие люди из возможных в нашей стране. А так мы взрослые люди, и мы счастливы, что у нас получается», – сказал Смолов.

    Напомним, в пятницу форвард «Краснодара» ответил на критику со стороны болельщика, назвав его «ч(м)удаком».

    На текущем чемпионате мира 28-летний Смолов провел 81 минут из 180 возможных и не отметился забитыми мячами. Завтра команда Станислава Черчесова встретится с командой Уругвая.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 13:31
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:41

      Под этим впечатлением похоже Федор находится и сейчас. Забитый гол должен встряхнуть его.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июня 2018, 18:25

      зато персональные "лестные" отзывы не перестал читать и хамски на них отвечать)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 июня 2018, 17:57

      читать надо Федя надо иначе изолируешь сам себя от общества а критика это всегда только тебе идёт что должен доказать что всё можешь и что не хуже других

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 24 июня 2018, 16:55

      Очень многие тоже смирились с тем,что из себя представляет Сборная и чего от неё ждать.и это смирение произошло благодаря Вам,господин Смолов.столько лет дискредитировать себя..время—собирать камушки..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 июня 2018, 15:43

      И понеслось опять ....болеем за наших ёпрст!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2018, 15:23

      Читать разучился?))А ты,Федя,оказывается,очень узкоколейный.И на ЧЕ и теперь,даже при поддержке болел, ничего не пытался организовать ! В комбинационный футбол играть не можешь,пасы у тебя часто не в тему,с дриблингом- слабовато.Правильно тут умные парни пишут,что у Галицкого тебе создали условия(читай-под тебя игру).Команда растаскивает соперников,создаёт тебе простор и ты там резвишься,забиваешь.У Черчесова плотный футбол,все мечутся , прессингуют и ловят рыбку в мутной воде,а гладить шипами правой ноги макушку мячу ,свалившись к бровке,-это тянуть время.Вон,-Артемий Дзюба,он тоже не при делах был у Слуцкера на ЧЕ.Стоял столбом)).А у Черчесова забегал,как ошпаренный,стал частью схемы,стал вносить напором элементы паники в рядах соперника.И ему читать про себя не наскучило,отнюдь !))Возможно,даже сильно нравится...,гм.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 июня 2018, 15:00

      Хреновую репутацию вы уже заработали, Федя. Пока что все ваши текущие успехи - это хороший аванс. В 1/8 финала посмотим, чего команда стОит на самом деле, и ты в том числе

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 июня 2018, 14:58

      всё он читает,думаю его зависть коробит что на данный момент все считают лучшими Головина,дубового Дзюбу и Черышева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 июня 2018, 14:37

      Теперь Федя, сиди со своей звёздой в РФПЛ, сдал ниже некуда, возможно через год и РФПЛ будет для него слишком сложной для забивания мячей...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      GFGF5555555555 > 24 июня 2018, 21:56

      головкин в отличии от укропитека, будет играть не в сегунде, шева какой там шмат сала уже имеет??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 июня 2018, 14:20

      Не вы худшие, а тренер у нас, мягко говоря, не самый квалифицированный!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > mialkov 24 июня 2018, 14:28

      Какие игроки такой и тренер

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11