Смолов: «После матча с Турцией перестал читать прессу. Смирился, что мы худшие люди в стране»

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал об отношении со стороны болельщиков.

«В Новогорске (на базе) мы находимся в вакууме. После товарищеского матча с Турцией (1:1) я перестал читать спортивные статьи.

Смирился с тем, что мы худшие люди из возможных в нашей стране. А так мы взрослые люди, и мы счастливы, что у нас получается», – сказал Смолов.

Напомним, в пятницу форвард «Краснодара» ответил на критику со стороны болельщика, назвав его «ч(м)удаком».

На текущем чемпионате мира 28-летний Смолов провел 81 минут из 180 возможных и не отметился забитыми мячами. Завтра команда Станислава Черчесова встретится с командой Уругвая.