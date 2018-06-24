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  • Смолов: «После матча с Турцией перестал читать прессу. Смирился, что мы худшие люди в стране»

Смолов: «После матча с Турцией перестал читать прессу. Смирился, что мы худшие люди в стране»

24 июня 2018, 13:31
20

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал об отношении со стороны болельщиков.

«В Новогорске (на базе) мы находимся в вакууме. После товарищеского матча с Турцией (1:1) я перестал читать спортивные статьи.

Смирился с тем, что мы худшие люди из возможных в нашей стране. А так мы взрослые люди, и мы счастливы, что у нас получается», – сказал Смолов.

Напомним, в пятницу форвард «Краснодара» ответил на критику со стороны болельщика, назвав его «ч(м)удаком».

На текущем чемпионате мира 28-летний Смолов провел 81 минут из 180 возможных и не отметился забитыми мячами. Завтра команда Станислава Черчесова встретится с командой Уругвая.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Краснодар Смолов Федор
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1529836648
...и делать ничего не надо, дай дураку рот раскрыть... - и он о себе напомнит всему миру.))))
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insider_retro
1529836787
Эх, Федя, - не боец... "То что называется смирением, на самом деле есть не что иное, как отчаяние..." (Генри Дэвид Торо)
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DOCTOR PENALTY
1529836838
Типичное поведение представителя молодого поколения: чуть-что, сразу бросаем вёсла и начинаем искать виноватых вокруг себя.
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mialkov
1529839215
Не вы худшие, а тренер у нас, мягко говоря, не самый квалифицированный!
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STAFOR13
1529840230
Теперь Федя, сиди со своей звёздой в РФПЛ, сдал ниже некуда, возможно через год и РФПЛ будет для него слишком сложной для забивания мячей...
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Lester84
1529841600
Хреновую репутацию вы уже заработали, Федя. Пока что все ваши текущие успехи - это хороший аванс. В 1/8 финала посмотим, чего команда стОит на самом деле, и ты в том числе
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yorgenbarenz
1529843001
Читать разучился?))А ты,Федя,оказывается,очень узкоколейный.И на ЧЕ и теперь,даже при поддержке болел, ничего не пытался организовать ! В комбинационный футбол играть не можешь,пасы у тебя часто не в тему,с дриблингом- слабовато.Правильно тут умные парни пишут,что у Галицкого тебе создали условия(читай-под тебя игру).Команда растаскивает соперников,создаёт тебе простор и ты там резвишься,забиваешь.У Черчесова плотный футбол,все мечутся , прессингуют и ловят рыбку в мутной воде,а гладить шипами правой ноги макушку мячу ,свалившись к бровке,-это тянуть время.Вон,-Артемий Дзюба,он тоже не при делах был у Слуцкера на ЧЕ.Стоял столбом)).А у Черчесова забегал,как ошпаренный,стал частью схемы,стал вносить напором элементы паники в рядах соперника.И ему читать про себя не наскучило,отнюдь !))Возможно,даже сильно нравится...,гм.
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МВС
1529848509
Очень многие тоже смирились с тем,что из себя представляет Сборная и чего от неё ждать.и это смирение произошло благодаря Вам,господин Смолов.столько лет дискредитировать себя..время—собирать камушки..
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Полная Канистра
1529852229
читать надо Федя надо иначе изолируешь сам себя от общества а критика это всегда только тебе идёт что должен доказать что всё можешь и что не хуже других
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OfaZavr
1529853940
зато персональные "лестные" отзывы не перестал читать и хамски на них отвечать)
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