Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком»

    Нападающий сборной России Федор Смолов ответил на комментарий болельщика под фотографией в инстаграме.

    На снимке уроженец Саратова целует флаг России с названием города.

    Пользователь russelpiters написал: «Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть».

    «Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты», — ответил ему Смолов.

    На текущем чемпионате мира форвард «Краснодара» провел 81 минуту из 180 возможных и не отметился забитыми голами.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии55
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 июня 2018, 14:22

      Зря тратит время на глоров, все же надо вырасти из этого, чтобы всяким тролям отвечать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      romrussia 23 июня 2018, 08:52

      ""заставляет терпеть таких как ты"...я всегда думал, что сборная для болельщиков, а не наоборот. А оно вон чего: звезды вынуждены терпеть болельщиков.
      "Блистательная" карьера Аршавина, видимо Феденьке уже подзабылась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 июня 2018, 02:29

      Слышать от Смолова такие речи не впервой.Претензии к нему правильные, а на его слова нет никакой реакции руководителей футбола , они тоже держат всех болельщиков за ч/м/удаков? Похоже на то.......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 июня 2018, 22:22

      Смолов - позорный волчара. На фанатскую трибуну его и будет петушара. Расп..елся не по делу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > Супермачо 23 июня 2018, 00:39

      не закончил стих. последней строчки не хватает.
      Смолов - позорный волчара. На фанатскую трибуну его и будет петушара. Расп..елся не по делу. Ходит много, толку мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 июня 2018, 21:20

      че вы с ним возитесь? после его слов я вашу маму е.... любой клуб Европы бы выставил его на трансфер, а тут че-то от него ждут... как бы он не играл, отношение к болельщикам он показал....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 21:11

      К чему эта словесная перепалка , тем более пока наша сборная показывает неплохой футбол. У Федора сейчас не клеится игра и этот психологический надлом был заметен в последних матчах РФПЛ. Но все поправимо и забитые мячи помогут ему поднять боевой дух.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 июня 2018, 20:46

      Лучший ответ на подобные опусы для Феди это пара-тройка забитых мячей за сборную на домашнем чемпионате.Тогда и критики поутихнут.Так что жги ,ФЕДЯ!Жги!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      Cruser 22 июня 2018, 20:39

      Зато этот Смолов отсудил 200млн у бывшего депутата СР, за такие бабки я бы и сам не бегал чего напрягаться то, когда 200 лямов в кармане, кто то из вас за всю свою жизнь стока заработает на этом форуме? я нет) А вот Смолов да, и он же лучший бомбардир РФПЛ вот такие дела в россиюшке господа)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 22 июня 2018, 20:11

      Все правильно Федя говорит. В место критики, лучше слова поддержки, которая поможет нашему игроку. А критикует и наставляет его шлавный тренер и его помошники. Я верю в федю. До ЧМ он был одним из немногих кто похволял верить в успех. Он часть команды, значит его вклад (на сборах и в тренировочном процессе) такой же как у остальных. Не ьбудьте идиотами как в 2012. Вы болельщики один раз закончили карьеру одному игроку, который переживал за результат больше нас с вами. Поддержите федю. Он ведб не глупый мы с вами это помним.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Constantine2017 22 июня 2018, 20:02

      До"кэш"ился Лопырёв. Дзю хоть и балаболит, зато рвёт на поле и себе такого наезда не позволяет.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11