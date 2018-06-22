Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком»

Нападающий сборной России Федор Смолов ответил на комментарий болельщика под фотографией в инстаграме.

На снимке уроженец Саратова целует флаг России с названием города.

Пользователь russelpiters написал: «Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть».

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты», — ответил ему Смолов.

На текущем чемпионате мира форвард «Краснодара» провел 81 минуту из 180 возможных и не отметился забитыми голами.