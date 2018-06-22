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Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком»

22 июня 2018, 14:53
55

Нападающий сборной России Федор Смолов ответил на комментарий болельщика под фотографией в инстаграме.

На снимке уроженец Саратова целует флаг России с названием города.

Пользователь russelpiters написал: «Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть».

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков, как ты», — ответил ему Смолов.

На текущем чемпионате мира форвард «Краснодара» провел 81 минуту из 180 возможных и не отметился забитыми голами.

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Публикация от text (@smolovfedor_10)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Уругвай Россия Смолов Федор
Комментарии (55)
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Боцман59rus
1529669039
ч(м)удаком будет тот, кто купит это расписное под хохлому бревно ...писатель писем куе....
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Мары
1529669563
И смех и грех. Один чудак запустил петуха, а другой посчитав его ровней, ответил. Ещё бы в песочнице писюнами померились. PS:А Федя злее будет.Проблема явно не в мастерстве Смолова, а в его психологической не стабильности.
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DOCTOR PENALTY
1529669714
Некрасиво, господин Смолов, пока ты даже не на уровне с Аршавиным, который делегировал в народ проблемы. С такими высказываниями ты опять превратишься в Лопырёва. Ты в сборной не для терпимости, а чтобы биться за Россию, и не думать о своих сраных деньгах, которые реально не отрабатываешь пока ни в каком месте.
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fortune-bva
1529671162
Федя так сказал, что ему место в сборной совершенно не нужно, и будто он одолжение нам всем делает находясь в составе! Может я что-то не так понял, но лучше голами ответить, чем писать о ч(м)удаках! Пока что это ты Федя ч(м)удак!!!
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Gory I
1529672671
Федор, деньги зарабатываешь в другом месте или другим местом? Как-то странновато реагируешь на критику, высказанную человеком, который скорее всего не желает тебе зла....
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доктор 48
1529673736
Федя звёздочку поймал ***********!!Мудак он ,а не болеьщик!!
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Писюнидзе
1529676140
Свои деньги я зарабатываю в другом месте А ты что, за сборную только чтобы терпеть болел? Тогда пошел нах..., свинья, толку от которой - 0. А еще говорили, что Дзюба - м... к
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тщмек 19
1529676705
Молодец, Федя, этих тупых ********* с Бомбардира и прочих помоек только так и надо
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OfaZavr
1529683230
Фёдор уже второй раз отыгрывается на болельщиков вместо того чтобы играть на поле, зачем же сразу так грубо отвечать, если бы по доброму среагировал это был бы только ему плюс. а ведь критика обоснованна, даже эксперт один сказал что с его выходом в игре с Египтом у команды начало рушиться многое.
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Супермачо
1529695361
Смолов - позорный волчара. На фанатскую трибуну его и будет петушара. Расп..елся не по делу.
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