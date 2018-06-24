Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Против Джаки и Шакири открыто дисциплинарное дело. После мячей в ворота Сербии они изобразили орлов

    ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири.

    Каждый из футболистов забил гол в матче 2-го тура ЧМ против Сербии (2:1). Во время празднования они скрещивали руки, изображая орла. Орел – это символ Албании.

    ФИФА расследует эти празднования голов на политический подтекст.

    Шакири родился на территории современной республики Косово. Там же родились родители Джаки.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 00:59
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 июня 2018, 11:16

      Жест с определенным политическим подтекстом. Всё правильно, таких уродов нужно наказывать. Это вам не олимпиада продажная, тут спорт вне политики.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Антибиотик 24 июня 2018, 15:21

      Воу воу воу ты мне своим сарказмом экран забрызгал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 24 июня 2018, 09:56

      Вот идиоты... птичку уже нельзя показать

      Тогда Аршавина надо судить за нарушение прав глухонемых за его фирменное празднование?

      А те, кто сальто делает, ну 100% на акробатов бочку катят, дисквалифицировать всех!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      чифа 24 июня 2018, 09:48

      бред какой то ..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 24 июня 2018, 09:45

      И что *****, они же не свастику изобразили...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 08:20

      это называется аэровафля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 июня 2018, 05:57

      уроды....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 24 июня 2018, 02:18

      дисквалифицировать этих двоих, а Швейцарии - технарь!!!

      а то Брыху потом неназначенный пенальти вспомнят ещё!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 июня 2018, 02:15

      Ну, да... Если бы они изображали "голубых", то это было было вполне толерантно...! "Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц..." - писал Илья Кормильцев, а Бутусов пел... Теперь всё это уже в буквальном смысле происходит! Идиотизм!

      P.S. Орлы и на нашем гербе, между прочим!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > cska-62 24 июня 2018, 03:04

      Это дела их стран и футбольных федераций. ЕС пытается создать единую зону для разных наций и есть свои трудности. Российская Империя объединяла нации. СССР делал тоже самое, только еще сильнее. У них свой путь. Если после забитого гола Джикия или Фернандес покажут свой национальный герб, то не факт как отреагируют наши чины и федерация футбола.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > АИН-27 24 июня 2018, 13:22

      Никаких "гербов" никто не демонстрировал! И непристойных шестов не делал! Ну, а если искать "мыслепреступления", то это уже чистый Оруэлл с его романом "1984".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июня 2018, 01:47

      брат Джаки то выбрал за Албанию играть,от чего же брат выбрал Швейцарию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Алексей1999999 24 июня 2018, 01:45

      если дзюба во время празднования гола оденет воображаемую корону, то типо он шпион Англии ???? это так работает?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11