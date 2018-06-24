Против Джаки и Шакири открыто дисциплинарное дело. После мячей в ворота Сербии они изобразили орлов

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири.

Каждый из футболистов забил гол в матче 2-го тура ЧМ против Сербии (2:1). Во время празднования они скрещивали руки, изображая орла. Орел – это символ Албании.

ФИФА расследует эти празднования голов на политический подтекст.

Шакири родился на территории современной республики Косово. Там же родились родители Джаки.

twit text — Sky Sports News (@SkySportsNews) 23 июня 2018 г.