Против Джаки и Шакири открыто дисциплинарное дело. После мячей в ворота Сербии они изобразили орлов

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири.

Каждый из футболистов забил гол в матче 2-го тура ЧМ против Сербии (2:1). Во время празднования они скрещивали руки, изображая орла. Орел – это символ Албании.

ФИФА расследует эти празднования голов на политический подтекст.

Шакири родился на территории современной республики Косово. Там же родились родители Джаки.

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