Против Джаки и Шакири открыто дисциплинарное дело. После мячей в ворота Сербии они изобразили орлов

Жест с определенным политическим подтекстом. Всё правильно, таких уродов нужно наказывать. Это вам не олимпиада продажная, тут спорт вне политики.
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири.
Каждый из футболистов забил гол в матче 2-го тура ЧМ против Сербии (2:1). Во время празднования они скрещивали руки, изображая орла. Орел – это символ Албании.
ФИФА расследует эти празднования голов на политический подтекст.
Шакири родился на территории современной республики Косово. Там же родились родители Джаки.
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— Sky Sports News (@SkySportsNews) 23 июня 2018 г.
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— What The Football (@WhatTheSoccer) 23 июня 2018 г.