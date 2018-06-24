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  • Против Джаки и Шакири открыто дисциплинарное дело. После мячей в ворота Сербии они изобразили орлов

Против Джаки и Шакири открыто дисциплинарное дело. После мячей в ворота Сербии они изобразили орлов

24 июня 2018, 00:59
17

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири.

Каждый из футболистов забил гол в матче 2-го тура ЧМ против Сербии (2:1). Во время празднования они скрещивали руки, изображая орла. Орел – это символ Албании.

ФИФА расследует эти празднования голов на политический подтекст.

Шакири родился на территории современной республики Косово. Там же родились родители Джаки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Guardian
Чемпионат мира Швейцария Сербия Шакири Джердан Джака Гранит
Комментарии (17)
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mikitka
1529792750
Не понимаю такой херни... Джака и Шачири - выходцы из семей албанцев из Косово, считающих Косово частью Албании. НО при этом их родители предпочли свалить из Косово не в "процветающую" Албанию, а в политически нейтральную и сытую Швейцарию... какое право имеют их дети делать какие-либо заявления в отношении албанско-косовских вопросов выступая от Швейцарии В МАТЧЕ С СЕРБИЕЙ, от которой отделилось Косово?! Таким вещам не должно быть места в футболе.
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Алексей1999999
1529793840
полный бред, добавить нечего
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Алексей1999999
1529793941
если дзюба во время празднования гола оденет воображаемую корону, то типо он шпион Англии ???? это так работает?
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cska-62
1529795739
Ну, да... Если бы они изображали "голубых", то это было было вполне толерантно...! "Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц..." - писал Илья Кормильцев, а Бутусов пел... Теперь всё это уже в буквальном смысле происходит! Идиотизм! P.S. Орлы и на нашем гербе, между прочим!!!
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belarus-gomel
1529795905
дисквалифицировать этих двоих, а Швейцарии - технарь!!! а то Брыху потом неназначенный пенальти вспомнят ещё!!!
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84aivengo
1529809028
уроды....
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I_R_O_N_M_A_N
1529822706
И что *****, они же не свастику изобразили...
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чифа
1529822880
бред какой то ..
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PFC CSKA MOSCOW
1529823386
Вот идиоты... птичку уже нельзя показать
Тогда Аршавина надо судить за нарушение прав глухонемых за его фирменное празднование?
А те, кто сальто делает, ну 100% на акробатов бочку катят, дисквалифицировать всех!!!
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Антибиотик
1529828168
Жест с определенным политическим подтекстом. Всё правильно, таких уродов нужно наказывать. Это вам не олимпиада продажная, тут спорт вне политики.
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