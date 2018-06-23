Пети: «Мне не жалко Месси. Ему должно быть стыдно за матч с Хорватией»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего Аргентины Лионеля Месси после поражения от Хорватии (0:3) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

«Извините за мой язык, но Аргентина выглядит как… Было стыдно наблюдать за ними.

Видеть, как Месси идет с опущенной головой… Ему должно быть стыдно.

Я тоже не чувствую к нему жалости. Думаю, Месси должен проснуться немного больше, потому что, когда все складывается для него не так хорошо, он всегда сдувается на поле, не показывает никакой реакции. Его там больше нет. Он не бежит, он идет. Он не беспокоится о мяче», – сказа Пети.

В двух поединках ЧМ-2018 Месси не забил ни одного гола.