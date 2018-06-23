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    Пети: «Мне не жалко Месси. Ему должно быть стыдно за матч с Хорватией»

    Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего Аргентины Лионеля Месси после поражения от Хорватии (0:3) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    «Извините за мой язык, но Аргентина выглядит как… Было стыдно наблюдать за ними.

    Видеть, как Месси идет с опущенной головой… Ему должно быть стыдно.

    Я тоже не чувствую к нему жалости. Думаю, Месси должен проснуться немного больше, потому что, когда все складывается для него не так хорошо, он всегда сдувается на поле, не показывает никакой реакции. Его там больше нет. Он не бежит, он идет. Он не беспокоится о мяче», – сказа Пети.

    В двух поединках ЧМ-2018 Месси не забил ни одного гола.

    Источник: Tribalfootball

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    23.06.2018 14:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 22:47

      Жаль Месси ,но что поделаешь Аргентина не показывает игру высокого класса.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 23 июня 2018, 19:31

      К сожалению для Месси Пети в какой то степени прав! Месси кудесник мяча, но ни как не капитан команды! Каждому свое....!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 17:48

      правильно, нечего его жалеть, плохо сыграл как и все остальные в сборной, нет единого коллектива у аргентинцев, а Месси не действует как лидер который поведет за собой.

      2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 23 июня 2018, 16:06

      Месси играя за Барсу может выигрывать испанский чемпионат, лигу чемпионов, коллекционировать золотые мячи, но чтобы встать на одну ступень с Марадоной у него один шанс - выиграть чемпионат мира в России

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 14:42

      Пусть корону поправит и будет все ок...Хотя вряд ли Муса опять собьет...

      3
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский > KOLBIS 23 июня 2018, 14:50

      Красиво сказано++

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 23 июня 2018, 14:38

      А чего его жалеть? Ничего не показал в игре. Результат по делу. Вот если бы тащил команду, а она пропускала, тогда да.

      2
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      Рейтинг: +844

      lejnin > Platon Faustov 23 июня 2018, 16:05

      Результат действительно по делу, т.к. незачем играть на ЧМ команде, которую должен тянуть один человек, каким бы гением он не был...имхо, команда должна быть командой, с единым духом и командной игрой, а не "похер, отдадим мяч Месси, авось придумает что-нить"...тем более все аргентинцы (а уж тем более аргентинские сборники) знают, что Лео не лидер ни разу, так нашли бы кого-нить, кто взял бы на себя лидерскую ответственность, тогда и Месси бы раскрылся и показал лучшую игру

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