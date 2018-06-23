Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хиддинк: «В 1/8 финала ЧМ России лучше сыграть с Португалией. В отличие от Испании, там способен наказать только Роналду»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, кто, по его мнению, будет более удобным соперником для россиян в 1/8 финала чемпионата мира.

    «Какой соперник на данный момент удобнее для сборной России? Португалия. Мне нравится, как играет Испания. Ее оппоненту надо всегда быть настороже: чуть-чуть потерял бдительность – и она со своим комбинационным стилем тут же накажет. А у Португалии наказывать способен только Криштиану Роналду.

    У Роналду есть нюх, чтобы выбрать правильную позицию, появиться в непредсказуемой для соперника точке и – бум! Но не могу сказать, что против того же Марокко после гола, забитого в самом начале матча, он играл хорошо.

    Испания же может молчать весь матч, а потом убить тебя за последние 20 минут. С другой стороны, вы видели, как Иран играл с Испанией? Первый тайм – только от обороны, но потом иранцы пропустили и сказали: «О, давайте-ка поиграем в футбол». И оказалось, что они опасны! У них даже моменты были острее, чем у испанцев. Но сравнять счет Иран не успел. Урок? Держите головы выше, не думайте весь матч только о том, чтобы отстоять свои ворота», – сказал Хиддинк.

    Сборная России в первом раунде плей-офф ЧМ-2018 сыграет с командой, занявшей одной из первых двух мест в группе В. После двух туров шансы на выход в 1/8 финала в этом квартете сохраняют Испания, Португалия и Иран.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2018 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:21

      Дело говорит Гус.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июня 2018, 12:35

      беда в том что роналду может наказать 3 раза и даже больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:10

      Иван Андреевич писал,что Вы друзья как не садитесь,всё в футболисты не годитесь...хоть Португалия,хоть Испания-дальше никто и никуда не идёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 июня 2018, 07:50

      Играть надо и все,а не гулять по полю!!! И победа будет за нами!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 июня 2018, 05:13

      Испанцы очень плохо играют на этом чм по сравнению с предыдущем, и единственные с кем товарку 3-3 скатали, Португальцы очень плохой выбор.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      coocoo > iBragim2102 23 июня 2018, 08:18

      на прошлом чемпионате они из группы не вышли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > coocoo 23 июня 2018, 16:33

      Я имею ввиду че2016 где они от дружины Конте вылетели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 23 июня 2018, 05:05

      Не надо выбирать соперника, а играть в свой футбол который был с Саудовской и Египтом, тогда удача будет на нашей стороне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 июня 2018, 03:51

      Да, португалы предпочтительнее...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июня 2018, 02:13

      Обе команды серьезные соперники для нашей сборной....игра будет тяжелой, и выиграть надо любой ценой...удачи нашей сборной))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11