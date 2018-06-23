Хиддинк: «В 1/8 финала ЧМ России лучше сыграть с Португалией. В отличие от Испании, там способен наказать только Роналду»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, кто, по его мнению, будет более удобным соперником для россиян в 1/8 финала чемпионата мира.

«Какой соперник на данный момент удобнее для сборной России? Португалия. Мне нравится, как играет Испания. Ее оппоненту надо всегда быть настороже: чуть-чуть потерял бдительность – и она со своим комбинационным стилем тут же накажет. А у Португалии наказывать способен только Криштиану Роналду.

У Роналду есть нюх, чтобы выбрать правильную позицию, появиться в непредсказуемой для соперника точке и – бум! Но не могу сказать, что против того же Марокко после гола, забитого в самом начале матча, он играл хорошо.

Испания же может молчать весь матч, а потом убить тебя за последние 20 минут. С другой стороны, вы видели, как Иран играл с Испанией? Первый тайм – только от обороны, но потом иранцы пропустили и сказали: «О, давайте-ка поиграем в футбол». И оказалось, что они опасны! У них даже моменты были острее, чем у испанцев. Но сравнять счет Иран не успел. Урок? Держите головы выше, не думайте весь матч только о том, чтобы отстоять свои ворота», – сказал Хиддинк.

Сборная России в первом раунде плей-офф ЧМ-2018 сыграет с командой, занявшей одной из первых двух мест в группе В. После двух туров шансы на выход в 1/8 финала в этом квартете сохраняют Испания, Португалия и Иран.