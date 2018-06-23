Муса – лучший бомбардир чемпионатов мира среди игроков, выступавших в России

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса забил два гола в матче второго тура группового раунда ЧМ-2018 с Исландией (2:0).

На счету экс-футболиста ЦСКА стало четыре мяча на чемпионатах мира. Таким образом он вышел в лидеры по этому показателю среди всех игроков, когда-либо выступавших и выступающих ныне в чемпионате России.

Второе и третье место делят японский полузащитник Кейсуке Хонда (экс-ЦСКА) и камерунский форвард Самуэль Это’О (экс-«Анжи»).

На четвертом месте расположился нападающий «Зенита» Артем Дзюба, на счету которого два гола на чемпионатах мира.