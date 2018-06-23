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    Муса – лучший бомбардир чемпионатов мира среди игроков, выступавших в России

    Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса забил два гола в матче второго тура группового раунда ЧМ-2018 с Исландией (2:0).

    На счету экс-футболиста ЦСКА стало четыре мяча на чемпионатах мира. Таким образом он вышел в лидеры по этому показателю среди всех игроков, когда-либо выступавших и выступающих ныне в чемпионате России.

    Второе и третье место делят японский полузащитник Кейсуке Хонда (экс-ЦСКА) и камерунский форвард Самуэль Это’О (экс-«Анжи»).

    На четвертом месте расположился нападающий «Зенита» Артем Дзюба, на счету которого два гола на чемпионатах мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 00:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:23

      выступающий в России... или против России???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 июня 2018, 09:41

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 июня 2018, 01:39

      Среди игроков выступающих в полной ж....
      Думаю не стоит искать лучших.

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