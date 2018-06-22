Сарри приведет в «Челси» Весино и Кальехона

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри этим летом может возглавить «Челси».

В том случае, если это произойдет, то 59-летний рассчитывает пригласить в лондонский клуб центрального полузащитника «Интера» и сборной Уругвая Матиаса Весино, а также нападающего «Наполи» Хосе Кальехона.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» готов отпустить специалиста в «Челси», у которого остается действующий контракт с неаполитанцами. Взамен «Челси» откажется от намерений переманивать игроков итальянского клуба.