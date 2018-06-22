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    Сарри приведет в «Челси» Весино и Кальехона

    Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри этим летом может возглавить «Челси».

    В том случае, если это произойдет, то 59-летний рассчитывает пригласить в лондонский клуб центрального полузащитника «Интера» и сборной Уругвая Матиаса Весино, а также нападающего «Наполи» Хосе Кальехона.

    Ранее сообщалось о том, что «Наполи» готов отпустить специалиста в «Челси», у которого остается действующий контракт с неаполитанцами. Взамен «Челси» откажется от намерений переманивать игроков итальянского клуба.

    Источник: Daily Mail

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    22.06.2018 08:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 15:27

      Долго же он собирается в Челси.

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 22 июня 2018, 09:23

      Прям можно прочитать "Васина"

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