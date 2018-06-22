Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро: «Шансы все еще есть»

    Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро верит, что у его команды все еще есть шансы на выход в плей-офф чемпионата мира-2018 после поражения от Хорватии.

    «Шансы все еще есть. Нам нужно дождаться завтрашнего результата матча Исландии с Нигерией. И самим обыграть последних», – сказал Агуэро.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 06:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 14:34

      Шансы есть, но они совсем ничтожные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 июня 2018, 09:46

      Надо было предыдущих два шанса использовать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      cent59 22 июня 2018, 09:08

      Если хорваты и исландцы договорняк не организуют - то шанс есть .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 июня 2018, 07:28

      Будут болеть за Нигерию и что бы выиграли с разницей в 1 мяч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 06:51

      С такой игрой шансы стремятся к нулю...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11