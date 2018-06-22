Агуэро: «Шансы все еще есть»

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро верит, что у его команды все еще есть шансы на выход в плей-офф чемпионата мира-2018 после поражения от Хорватии.

«Шансы все еще есть. Нам нужно дождаться завтрашнего результата матча Исландии с Нигерией. И самим обыграть последних», – сказал Агуэро.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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