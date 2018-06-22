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    The Insider: Семин связан с российской мафией

    Издание The Insider опубликовало заметку «Испанское следствие: главный тренер «Локомотива» Семин и депутат Шаманов связаны с Солнцевской ОПГ».

    В материале рассказывается о связи участников группировки с деятелями политики и поп-культуры, в том числе Семиным. Главным аргументом служат совместные фотографии.

    Согласно источнику, снимки задействованы в расследовании испанских спецслужб. На ранней фотографии участников группировки также запечатлен Валерий Газзаев.

    «И генерал Шаманов, и Юрий Семин, узнав, что корреспондент The Insider интересуется подробностями встречи в Lotte Hotel с лидерами «Солнцевских», отказались от комментариев», – говорится в материале.

    Солнцевская организованная преступная группировка была образована в 1988 году в Москве. Деятельность группировки – торговля наркотиками и оружием, организация убийств, отмывание и вымогательство денег, сутенерство, рэкет. Объединение действует на территории России, Европы и США.

    По данным WikiLeaks от 2010 года, покровительством «солнцевских» занимается ФСБ.

    The Insider позиционирует себя как СМИ, занимающееся расследованиями и разоблачением недостоверной информации. В ноябре 2017 года проект получил премию за инновации от Европейского совета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 00:29
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 22 июня 2018, 23:59

      не случайно встретились, а то бы спокойно дали интервью и все объяснили.

      4
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      Рейтинг: +380

      Гуус 22 июня 2018, 23:39

      Да храни вас господь, и всевышний как там Пес лепетал!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 22 июня 2018, 22:33

      Этот сайт уже жёлтая пресса ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 июня 2018, 20:39

      Вспомнили солнцевских из 90-х))) Одни дебилы на западе напечатали этот бред, а другие здесь опубликовывают. Не сайт, а желтушники какие-то стали.

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > Антибиотик 23 июня 2018, 08:50

      А ведь отель Lotta Plaza в Москве появился только в 2010 году. Так что это не из событий былых времен, а вполне современные фото. И Семин, и Газзаев уж точно знали с кем встречались. И, да, вполне допускаю, что случайно их попросили сфотографироваться. Но что тогда им мешает это сказать открыто?

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 июня 2018, 19:50

      Да у нас всё руководство страны можно назвать одной большой ОПГ.

      5
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 22 июня 2018, 17:36

      Так вот почему он так долго рулит, когда сбитые летчики уже спились или осели в парламенте!

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > тщмек 19 22 июня 2018, 20:45

      Ага, послал всех на хрен, не стал лезть в чиновники, остался простым тренером) И на хрена такой простой дед нужен солнцевским пенсионерам? Нашли, *** мафиозе, дебилы недоделанные!

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Антибиотик 22 июня 2018, 20:50

      Братан, расслабься, это же смешной фейк!))

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 22 июня 2018, 17:25

      Запад страну может разбомбить из-за пробирки со своей слюной ядовитой, так что приписать к мафии из-за фото - милое дело

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 июня 2018, 10:40

      А что скажет в ответ товарищ insider_retro_ ?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 09:59

      без доказательств эти фотографии ни о чем не говорят.

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 22 июня 2018, 09:43

      Да у нас во власти все из бандитской среды! И богатые люди это те кто сумел грохнуть конкурентов в борьбе за активы. Прошло-то 18 лет после девяностых. Секрет полишинеля.

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