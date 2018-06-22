The Insider: Семин связан с российской мафией

Издание The Insider опубликовало заметку «Испанское следствие: главный тренер «Локомотива» Семин и депутат Шаманов связаны с Солнцевской ОПГ».

В материале рассказывается о связи участников группировки с деятелями политики и поп-культуры, в том числе Семиным. Главным аргументом служат совместные фотографии.

Согласно источнику, снимки задействованы в расследовании испанских спецслужб. На ранней фотографии участников группировки также запечатлен Валерий Газзаев.

«И генерал Шаманов, и Юрий Семин, узнав, что корреспондент The Insider интересуется подробностями встречи в Lotte Hotel с лидерами «Солнцевских», отказались от комментариев», – говорится в материале.

Солнцевская организованная преступная группировка была образована в 1988 году в Москве. Деятельность группировки – торговля наркотиками и оружием, организация убийств, отмывание и вымогательство денег, сутенерство, рэкет. Объединение действует на территории России, Европы и США.

По данным WikiLeaks от 2010 года, покровительством «солнцевских» занимается ФСБ.

The Insider позиционирует себя как СМИ, занимающееся расследованиями и разоблачением недостоверной информации. В ноябре 2017 года проект получил премию за инновации от Европейского совета.