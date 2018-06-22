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The Insider: Семин связан с российской мафией

22 июня 2018, 00:29
32

Издание The Insider опубликовало заметку «Испанское следствие: главный тренер «Локомотива» Семин и депутат Шаманов связаны с Солнцевской ОПГ».

В материале рассказывается о связи участников группировки с деятелями политики и поп-культуры, в том числе Семиным. Главным аргументом служат совместные фотографии.

Согласно источнику, снимки задействованы в расследовании испанских спецслужб. На ранней фотографии участников группировки также запечатлен Валерий Газзаев.

«И генерал Шаманов, и Юрий Семин, узнав, что корреспондент The Insider интересуется подробностями встречи в Lotte Hotel с лидерами «Солнцевских», отказались от комментариев», – говорится в материале.

Солнцевская организованная преступная группировка была образована в 1988 году в Москве. Деятельность группировки – торговля наркотиками и оружием, организация убийств, отмывание и вымогательство денег, сутенерство, рэкет. Объединение действует на территории России, Европы и США.

По данным WikiLeaks от 2010 года, покровительством «солнцевских» занимается ФСБ.

The Insider позиционирует себя как СМИ, занимающееся расследованиями и разоблачением недостоверной информации. В ноябре 2017 года проект получил премию за инновации от Европейского совета.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (32)
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DOCTOR PENALTY
1529617204
Теперь понятно, кто мотивирует Локо на золото. Молодец Палыч, нашёл решение.***+++
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Вомбат
1529618909
Надо Семина запретить. Разве в США не запретили слушать Фрэнка Синатру и смотреть фильмы с его участием, когда выяснилось, что он всю жизнь с самого детства дружит с Аль Капоне? Неужели таки не запретили? Ну наверное его перестали приглашать в кино? Ах не перестали? Странно. Но Семина все равно надо запретить. И Газзаева тоже.
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triton004
1529618970
Мафия эта называется ОАО " РЖД "
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Мары
1529624968
Если у человека в руках оружие, это ещё не значит, что он убийца.Так же и здесь.Если есть фото с бандюками, это не значит , что Палыч сам бандюк. И вообще, насколько мне позволяет память, солнцевские были полностью разгромлены в 10 годах.Но память о них живёт до сих пор.И The Insider этому подтверждение.
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Krossmen73
1529634585
Странная логика у этих журналюг.Болельщики есть в любой среде.Так что если кто-то из солнцевских находясь в ресторане в одно время с Сёминым и попросил Палыча сделать совместный снимок на память,это абсолютно нормально.Это общепринятая практика и смешивать всё в кучу хорошее и плохое,очерняя Сёмина,просто некрасиво для западных журналистов.Хотя чего ещё от них ожидать...
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батог
1529643229
Да Палыч с Антибиотиком в один детский сад ходил!!!
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Gorasul
1529649787
Да у нас во власти все из бандитской среды! И богатые люди это те кто сумел грохнуть конкурентов в борьбе за активы. Прошло-то 18 лет после девяностых. Секрет полишинеля.
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OfaZavr
1529650749
без доказательств эти фотографии ни о чем не говорят.
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BRO_football
1529686208
Да у нас всё руководство страны можно назвать одной большой ОПГ.
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TihonAlt
1529701153
не случайно встретились, а то бы спокойно дали интервью и все объяснили.
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