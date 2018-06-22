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    Данило из-за травмы пропустит матч с Коста-Рикой

    Защитник сборной Бразилии Данило не сыграет в завтрашней встрече 2-го тура групповой стадии чемпионата мира против команды Коста-Рики.

    По данным Globo, игрок «Манчестер Сити» травмировал тазобедренный сустав. О характере повреждения не сообщается. Ожидается, что место Данило в стартовом составе займет 29-летний защитник «Сан-Паулу» Вагнер.

    Матч Бразилия – Коста-Рика состоится завтра на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 15:00 по московскому времени.

    Напомним, подопечные Тите начали выступление на турнире с ничьей в игре против швейцарцев (1:1).

    Источник: Globo

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    22.06.2018 00:05
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