Данило из-за травмы пропустит матч с Коста-Рикой

Защитник сборной Бразилии Данило не сыграет в завтрашней встрече 2-го тура групповой стадии чемпионата мира против команды Коста-Рики.

По данным Globo, игрок «Манчестер Сити» травмировал тазобедренный сустав. О характере повреждения не сообщается. Ожидается, что место Данило в стартовом составе займет 29-летний защитник «Сан-Паулу» Вагнер.

Матч Бразилия – Коста-Рика состоится завтра на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 15:00 по московскому времени.

Напомним, подопечные Тите начали выступление на турнире с ничьей в игре против швейцарцев (1:1).