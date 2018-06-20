Дзагоев может вернуться в общую группу сборной России до начала плей-офф

Пусть восстанавливается по полной - от не полностью залечившего травму Дзаги, как показал внутренний чемпионат, толку мало.
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться от повреждения. Он может вернуться в общую группу до старта плей-офф чемпионата мира-2018.
Защитник команды Юрий Жирков в ближайшие дни будет заниматься по индивидуальной программе.
Дзагоев повредил мышцы задней поверхности бедра в матче открытия турнира с Саудовской Аравией (5:0) 14 июня.
Сборная России вчера обыграла Египет (3:1), набрала шесть очков и практически гарантировала себе выход в 1/8 турнира.
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— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.