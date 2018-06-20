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    Дзагоев может вернуться в общую группу сборной России до начала плей-офф

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться от повреждения. Он может вернуться в общую группу до старта плей-офф чемпионата мира-2018.

    Защитник команды Юрий Жирков в ближайшие дни будет заниматься по индивидуальной программе.

    Дзагоев повредил мышцы задней поверхности бедра в матче открытия турнира с Саудовской Аравией (5:0) 14 июня.

    Сборная России вчера обыграла Египет (3:1), набрала шесть очков и практически гарантировала себе выход в 1/8 турнира.

    Источник: РФС

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    20.06.2018 17:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 июня 2018, 08:15

      Пусть восстанавливается по полной - от не полностью залечившего травму Дзаги, как показал внутренний чемпионат, толку мало.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 07:44

      Поберегите Алана,с Уругваем и без него сыграем,а вот с Испанией или с Роналду он будет очень нужен...

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 июня 2018, 05:28

      без него все нормально

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2018, 04:49

      Возвращение Дзагоева укрепит сборную...следующий этап очень сложен....

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 21 июня 2018, 01:39

      Насчет Дзагоева хорошая новость, а вот Жиркова плохая!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 июня 2018, 23:56

      Коней на переправе не меняют! Опять эти скорострельные эксперименты превратятся в экскременты! Пожалейте СТРАНУ!.. Иначе не прос-team!

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 июня 2018, 23:09

      Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!

      2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 20 июня 2018, 21:58

      по моему без дзагоева даже лучше играют

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:31

      Обнадеживающая новость.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июня 2018, 21:10

      Не надо торопиться с выздоровление ,нужно полностью восстановиться !

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